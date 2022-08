Mais uma medalha para Fernando Pimenta, agora a prata em K1 1000 metros

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de prata na prova de K1 1000 metros dos Europeus.

Esta é a segunda medalha conquistada pelo limiano em outras tantas finais disputadas nos Europeus de Munique, na Alemanha. O canoísta já tinha chegado ao pódio esta sexta-feira, na categoria K1 500, conseguindo o terceiro lugar.

Fernando Pimenta assumiu a liderança da regata desde o início, mas não conseguiu responder ao ataque na fase final da prova do húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico nesta distância. Pimenta concluiu a prova em 3m31,964s, dois segundos atrás do vencedor (3m29,898s) e à frente do belga Artuur Peters (3m32,402).

O português de 33 anos ainda tem na agenda mais duas finais para disputar: às 15h25 deste sábado, hora de Lisboa, vai disputar a regata de K1 5000, e domingo, às 10h15, disputa a final de K2 1000, com João Duarte.

Nesta distância de K1 1000 metros, a favorita do canoísta natural de Ponte de Lima, Pimenta tinha sido medalha de prata nos mundiais do Canadá, há duas semanas. Conta no palmarés com três títulos europeus (em 2016, 2017 e 2018), uma medalha de prata (2021) e ainda duas de bronze (2011 e 2015).

Aos títulos continentais, soma ainda um bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e seis medalhas em mundiais em K1 1000 metros: dois títulos mundiais (2018 e 2021), duas pratas (2017 e 2022) e dois bronzes (2015 e 2019).

Esta é a segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos, que decorrem em Munique até domingo e reúnem nove modalidades. Portugal está representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A prata de Fernando Pimenta é a quinta medalha de Portugal até ao momento, depois das duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, da de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e a de bronze de Fernando Pimenta.