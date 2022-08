António Nunes: “Numa frente de fogo, ter de esperar um minuto é uma eternidade”

Com a subida das temperaturas, aumenta o risco de incêndios. O Governo já anunciou que o país estará em situação de alerta entre domingo e terça-feira. No terreno, nas últimas semanas, os bombeiros têm apontado falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) , negadas pelos responsáveis políticos e presidente do SIRESP. Em entrevista ao PÚBLICO, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz que “ não há nenhuma rede infalível” e o SIRESP não é excepção. António Nunes lamenta a falta de um plano de comunicações e defende que têm de existir planos alternativos previamente definidos para quando a rede não funciona.