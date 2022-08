Os Robin do Paço

Tirar aos ricos para dar aos pobres é uma ideia simpática e aparentemente justa, especialmente quando a riqueza é usurpada e a pobreza desmerecida. Actualmente já existem vários mecanismos fiscais e de apoio social que fazem uma importante transferência dos mais ricos (pelo menos dos que declaram rendimento), para os mais necessitados.

Nestes tempos conturbados, vemos inflação, a que já não estavam habituados, e é forçoso de uma certa natureza humana haver quem aproveite o aumento dos custos, arredondando para cima os preços. Diz-se assim que há empresas a beneficiar de “lucros extraordinários” e que devem ser taxados…

Se estão a ganhar em “demasia”, quem está a pagar são os consumidores e na economia de mercado em que vivemos, a pior com excepção de todas as outras, deverá haver mecanismos intrínsecos de correcção. O Governo deve verificar se o acesso ao mercado é livre e para casos mais sensíveis estão aí os reguladores.

Que o governo se queira apropriar desses excessos com mais uma taxa ou taxinha, para fazer sabe-se lá o quê, não alivia os consumidores, pelo contrário consolida os preços altos. Aliás o próprio está também a ter receitas adicionais e poderia dar o exemplo, abrindo mão de algumas taxinhas, ao contrário de procurar novas.

Além de que a relação entre o Estado e as empresas deve ser séria e estável e não estar à mercê de investidas populistas.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Que sorte!

Tudo correu pelo melhor para todos, excepto, talvez, para ele próprio. Sérgio Figueiredo (S.F.) desistiu da vontade de ocupar um cargo que quase todos pressentimos ser uma troca de favores. Esta reciprocidade, louvável na vida individual, deixa de o ser quando envolve dinheiros públicos. Por isso, saúda-se a “barulheira” que despertou o anúncio do convite a S.F. para ser consultor estratégico do Ministério das Finanças. A todos os títulos, ela foi eficaz e mostrou, para futuro, que os actos desabridos, tomados pela força, nem que seja de uma legítima maioria absoluta, podem ser travados. Mas não tenhamos grandes ilusões, porque hão-de aparecer muitas oportunidades em que não bastará uma ensurdecedora e abrangente campanha de repúdio para opor a vontade popular a um conjunto maioritário de deputados na Assembleia da República. Será preciso, pelo menos, um desistente sem a força necessária para enfrentar os protestos, quando o que abunda são os que, quando a tença é boa, se submetem a qualquer opróbrio. Desta vez, vá lá, tivemos mesmo sorte.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Desistiu

Sérgio Figueiredo desistiu do cargo que lhe foi ofertado pelo amigo Fernando Medina. Fê-lo, pensamos nós, pelo ultraje sofrido por parte de quem questionou o “tacho” que lhe caiu de “mão beijada”. Portanto, não vamos honrar tal atitude, nem o desapontamento do ministro pela “nega” do consultor.

O desfecho de tal desistência só foi possível devido ao sururu levantado pela comunicação social e por todos os cidadãos que puseram a “boca no trombone”, para que nem tudo possa ser admissível em liberdade e em democracia, a menos que seja feito dentro de regras definidas e previamente anunciadas.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

​Um momento único de Cultura​

Queria saudar Francisco Teixeira pela coragem intelectual e absoluta precisão do seu artigo O Ornitorrinco [publicado no espaço público da edição de ontem].

Eu havia lido o artigo de António Barreto (A.B.) a que Francisco Teixeira se refere, Escola, cidadania e democracia, e fiquei superdesconfiado da validade do seu argumentário. Na verdade, era um argumentário conhecido num certo sector fundamentalista do pensamento liberal-ultraconservador. Que me espantou, pois a A. B. não o tinha nesse “departamento” intelectual e político-ideológico. A minha esperança, pelo respeito ao seu papel de intelectual na sociedade portuguesa, é que A.B. reconhecesse, depois de ler Francisco Teixeira, o absurdo do que ele havia escrito sobre o imperativo da escola radicalmente não-doutrinária (fica tudo para a família, disse A.B.).

A “pedrada no charco” lançada por Francisco Teixeira, isso sim, e brilhantemente argumentada, é claro, transformou o jornal PÚBLICO de ontem num magnífico momento de cultura. Enriqueceu muito de nós leitores, estou convicto. Chapeau…

José Elias de Freitas, Lisboa