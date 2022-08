Em família: ilusões e truques fora dos eixos, entre poemas, danças e gigantes

FESTIVAIS

Andanças

18 a 21 de Agosto

Ioga divertido, circo matemático (ou “matemagia”), Histórias Baralhadas e Emoções Que Dançam estão entre as muitas actividades pensadas especificamente para os miúdos pelo Andanças. Mas toda a gente, seja qual for a idade, é chamada a experimentar novos ritmos e passos, escolhendo o seu próprio percurso no vasto programa do festival.

Depois de um 2021 com lotação reduzida e a testar casa nova – a aldeia de Campinho, em Reguengos de Monsaraz, em plena planície alentejana e à beira do Grande Lago do Alqueva –, esta edição move-se “ao som da música, ao ritmo da dança, ao sabor do reencontro das culturas e dos nossos braços” – palavras da organizadora PédeXumbo.

A entrada é gratuita para menores de 12 anos; para os adultos, fica a 25€ (dia) ou 100€ (passe).

Fora dos Eixos

19 a 28 de Agosto

Mil e Uma por uma Companhia Caricata. É com este espectáculo luso-espanhol, apresentado em estreia mundial e inspirado nos contos d’As Mil e Uma Noites, que arranca mais uma edição do festival que põe as marionetas Fora dos Eixos, em circulação pelo concelho de Santa Maria da Feira.

Pelos palcos montados em Guisande, Mosteirô, Romariz, Paços de Brandão e Santa Maria de Lamas – todos com entrada livre – passam os Robertos da Red Cloud, as Marionetas de Circo do bonecreiro Rui Sousa – também encarregue de conduzir workshops –, O Pedro, A Mentira e o Lobo do Chão de Oliva, o Robot do chileno David Zuazola, O Ninho das Partículas Elementares e o teatro de sombras Namban-Jin da japonesa Beniko Tanaka.

Lisboa Mágica

23 a 28 de Agosto

Não é um truque: é um festival cheio deles. Quinze artistas de sete países desdobram-se por dez locais de Lisboa, num total de 175 espectáculos gratuitos. É a décima edição do festival internacional que faz dos jardins, largos, praças e parques da cidade palcos de momentos de magia (mapa detalhado aqui).

Da cartola do Lisboa Mágica sai, segundo a organização, uma “celebração da universalidade e intemporalidade da linguagem artística, em absoluta e surpreendente interacção com o espaço público” – e boas memórias em família, acrescentamos nós. Luís de Matos torna a assumir a direcção artística do festival, que faz parte da programação Lisboa na Rua.

FESTAS

Festa da História

18 a 21 de Agosto

Em Vila Nova de Cerveira, as atenções viram-se para o rio Minho, de onde hordas de “invasores” vikings chegam de barca, para habitar mais uma Festa da História.

À viagem no tempo não faltam danças, teatro, torneios, arruadas, malabares, música nas tabernas, cortejos, mercado, aves de rapina, um acampamento e a encenação de rituais viking como o culto da águia de sangue, um casamento ou até um funeral.

Quem quiser embarcar ainda mais na experiência, pode marcar lugar na barca viking e cruzar o rio por 5€ (crianças até 12 anos) e 10€ (adultos). Mais informações aqui.

Dias Medievais

24 a 28 de Agosto

Depois de um par de anos de portões fechados, os Dias Medievais de Castro Marim estão prontos para “cinco animados dias e cinco misteriosas noites” à medida de toda a família – especialmente para quem não prescinde do rigor histórico neste tipo de recriação. Esta orgulha-se tanto da fidelidade aos acontecimentos, hábitos e preceitos da época que até tem um Guia do Bem Trajar à disposição de quem o quiser seguir e ser, por isso, premiado com entrada à borla.

O castelo medieval da vila raiana é o epicentro da acção, mas a animação estende-se às ruas. Por lá andarão artesãos, guerreiros, malabaristas, músicos, contorcionistas, zaragateiros, bobos, jograis, encantadores de serpentes, falcoeiros, criaturas mitológicas…

A festa, cujo programa por ser consultado aqui, começa às 18h e termina à meia-noite. O preço do bilhete diário vai dos 3€ aos 7,50€; o passe, de 7,50€ a 15€.

Foto Dias Medievais de Castro Marim DR

TEATRO

Poemas numa Teia para Noites de Lua Cheia

21 de Agosto

No Parque do Rio Ul, em São João da Madeira, um lenço transforma-se em “bigodes de gato, numa espada de samurai ou até mesmo na vela de um navio”. É assim que o Teatro Quadrilha levanta o véu sobre uma peça que “invoca uma viagem pelo mundo da poesia em todos os seus expoentes”.

A sessão está marcada para as 11h de domingo, com entrada livre, e faz parte da programação A Casa no Parque, promovida pela Casa da Criatividade.

Foto Poemas numa Teia para Noites de Lua Cheia Teatro Quadrilha

EXPOSIÇÕES

Marionetas Contemporâneas: Criações e Discursos

3 a 31 de Agosto

A equipa das Marionetas do Porto pode estar de férias, mas mantém aberto o museu dedicado à arte de manipulação de bonecos, como quem puxa os fios à criatividade estival. Exemplo disso é esta exposição, onde estão à vista peças e adereços de espectáculos da companhia, como Miséria, Óscar, Vai no Batalha ou Os Amigos de Gaspar.

Pode ser apreciada de quarta a sexta, das 14h às 18h, e sábado e domingo, das 11h às 13h e das 14h às 18h. A entrada custa 3,50€, descendo para 2,50€ para as crianças.

A Outra Vida dos Animais

5 de Maio a 28 de Agosto

Especialmente concebida para o público infantil, reúne cerca de 70 obras, assinadas por artistas como Amadeo de Souza-Cardoso, Dordio Gomes, Júlio Pomar, Paula Rego, Pedro Proença e TheLisbonWireman. Algumas foram criadas para a ocasião. Todas concorrem para reflectir sobre a relação que temos com os animais e o modo como esta se tem transformado ao longo do tempo, levando à perda de biodiversidade e de sustentabilidade. Os suportes são os mais variados: desenho, pintura, fotografia, escultura, instalação, vídeo e media art.

A exposição, com curadoria de Emília Ferreira, está patente na Galeria Millennium BCP do MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, e pode ser visitada gratuitamente, de terça a domingo, entre as 10h e as 18h.

Exposição de Ilustração Científica de Dinossauros

6 a 27 de Agosto

De destinos e propósitos há muito ligados, o Dino Parque e o Museu da Lourinhã tornam a juntar-se para dar a conhecer detalhes dos dinossauros, desta feita na co-organização de uma exposição de ilustrações científicas. Na Galeria Municipal - Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira estão “alguns dos trabalhos mais significativos” que participaram no décimo Concurso Internacional de Ilustração de Dinossauros.

O conjunto, sublinham, é revelador do “impacto que a paleoarte tem no panorama científico, principalmente na divulgação de espécies extintas” – dinossauros mas também animais que viveram depois, como o mamute ou o tigre-dentes-de-sabre. No total, estão representados mais de 30 artistas de nove países.

A galeria lourinhanense está aberta de terça a sábado, das 10h30 às 16h30, e não cobra entrada.

DR DR Fotogaleria DR

VISITA

3D Fun Art Museum

Em permanência

Neste museu, não é proibido fotografar; aliás, é mais do que encorajado. Na boca de um tubarão ou na asa de um avião, a desafiar a gravidade ou a surfar uma boa onda, a interagir com obras de arte ou a manipular ilusões, os visitantes do 3D Fun Art Museum entram em cenários diversos (cerca de 40) e saem de lá não só com memórias capazes de enganar o olhar mais distraído como com fotografias de inegável potencial “instagramável”, para não falar na diversão garantida.

Já existia no Funchal e abriu recentemente em Lisboa. O preço dos bilhetes começa nos 5€, há descontos para famílias e grupos, e a entrada é gratuita para menores de quatro anos.