Fim-de-semana na TV: Machete e um círculo perfeito onde cabem Dom Quixote e Richard Jewell

CINEMA

Machete

Fox Movies, sábado, 22h50

Depois de perder a família num ajuste de contas com Torrez (Steven Seagal), um traficante de drogas do México, Machete (Danny Trejo), ex-agente federal mexicano, parte para o Texas, para começar uma nova vida. Já nos EUA, Machete aceita uma proposta de Benz (Jeff Fahey) para assassinar o senador McLaughlin (Robert De Niro), que ele crê ter ligações ao tráfico de emigrantes. Contudo, acaba ele próprio por se tornar um alvo a abater. Machete concentra, agora, todas as energias para se vingar dos que o traíram. Co-escrito e realizado pelo actor Ethan Maniquis e Robert Rodriguez (Sin City - A Cidade do Pecado), conta ainda com a participação de Lindsay Lohan, Jessica Alba, Don Johnson, Cheech Marin e Michelle Rodriguez. A sequela, Machete Mata, passa amanhã, pelas 23h07.

The Equalizer - Sem Misericórdia

AXN, sábado, 23h12

Ex-agente das forças especiais norte-americanas, Robert McCall agora trabalha num armazém sob anonimato e a sua vida é tranquila e metodicamente controlada. Torna-se amigo de uma jovem prostituta, com quem partilha o gosto pela literatura. Quando ela é brutalmente agredida por criminosos, McCall persegue os responsáveis. É então que descobre que esses homens estão ligados a um perigoso gangue controlado pela máfia russa: ao atacá-los, criou inimigos mortais. Realizado por Antoine Fuqua (Dia de Treino), baseia-se na série de TV homónima. No elenco, os actores Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman e Melissa Leo, entre outros. Logo a seguir, passa a sequela, The Equalizer 2 - A Vingança (1h34).

Como Desenhar um Círculo Perfeito

RTP2, sábado, 23h39

Numa decadente mansão, no centro de Lisboa, vivem os gémeos Guilherme e Sofia (Rafael Morais e Joana de Verona), de 16 anos, e Leonor (Beatriz Batarda), uma mãe ausente, que delega nos filhos todas as responsabilidades. Os dois cresceram habituados a depender apenas dos afectos um do outro e, de mãos dadas, vão despertar para a vida, para o amor e para a sexualidade. Cinco anos depois de Alice, Marco Martins regressa com uma história sobre as primeiras descobertas da adolescência e o isolamento.

O Alojamento

RTP1, sábado, 1h10

Um filme querido do Festival de Sundance, onde teve a sua estreia, O Alojamento conta a história de uma mulher que está de férias, com os dois filhos do homem com quem se vai casar, numa vila remota de forma a passarem tempo juntos e estreitarem a sua ligação. Mas há eventos estranhos ao seu redor que testarão a sua sanidade. Com realização de Severin Fiala e Veronika Franz, o elenco conta com Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Richard Armitage, Alicia Silverstone e Daniel Keough.

Deadpool

Fox, domingo, 21h20

Num filme realizado por Tim Millers, Ryan Reynolds, no seu papel mais reconhecido, protagoniza um anti-herói indestrutível, sede de vingança e um sentido de humor retorcido e metatextual — este não é o típico personagem para a toda a família, mas um super-anti-herói para adultos. A seguir, é emitida a sequela realizada por David Leitch, pelas 23h17.

O Homem Que Matou Dom Quixote

TVCine Top, domingo, 21h30

A terminar os estudos, Toby Grummett (Adam Driver) viajou até Espanha para filmar uma versão da história de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Como protagonista escolheu Javier (Jonathan Pryce), um sapateiro local sem experiência, mas que assumiu a personagem de um modo convincente e comovedor. Dez anos depois, um bem-sucedido Toby regressa a Espanha para fazer um remake da sua primeira obra. É então que descobre que Javier, um pouco senil, se convenceu de que é realmente Dom Quixote e que Toby é Sancho Pança, o seu escudeiro e parceiro de aventuras. Com assinatura de Terry Gilliam (dos Monty Python), esta é uma co-produção entre Portugal (pela Ukbar Filmes), Espanha, França, Bélgica e Reino Unido. O elenco conta ainda com Jason Watkins, Stellan Skarsgard e a portuguesa Joana Ribeiro.

O Caso de Richard Jewell

Hollywood, domingo, 22h

Em 1996, durante os Jogos Olímpicos de Verão em Atlanta (EUA), Richard Jewell, um segurança, encontrou uma bomba promovendo uma evacuação. Primeiro foi aclamado como um herói, mas depois, tanto no seio das autoridades quanto da imprensa e da opinião pública, foi falsamente acusado de ter sido ele próprio a colocar a bomba. Clint Eastwood adaptou esta história ao cinema, com Paul Walter Hauser como protagonista, ladeado por Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm e Olivia Wilde. As bases são um artigo de 1997 da revista Vanity Fair, “American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell”, escrito por Marie Brenner, e o livro de 2019 The Suspect, de Kent Alexander e Kevin Salwen.

Lion - A Longa Estrada para Casa

RTP1, domingo, 22h45

Em 1986, Saroo, de cinco anos, perdeu-se do irmão perto de uma estação de comboios. Quando se refugiou numa das carruagens, foi levado para Calcutá, por onde vagueou sozinho durante semanas. Apesar de todas as dificuldades, conseguiu sobreviver até ser adoptado por Sue e John Brierley, um casal australiano. 25 anos passados, Saroo começa a ter algumas memórias do dia em que se perdeu da família. Movido pela necessidade de descobrir as suas origens, Saroo viaja até à Índia, na esperança de encontrar o caminho para casa. Um filme de Garth Davis, baseado na obra autobiográfica A Long Way Home, de Saroo Brierley. Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham e Sunny Pawar dão vida às personagens.

DOCUMENTÁRIOS

O Lodo, as Estrelas e os Sábios

RTP2, sábado, 14h58

Um filme de Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos sobre as provações de um grupo de jovens arquitectos — João Archer de Carvalho, Rogério Ramos e Nunes de Almeida — que nos anos 1950 e 1960 suportaram o isolamento e a dureza de uma experiência a projectar as centrais hidroeléctricas de Trás-os-Montes.

Construção do Alasca

Discovery, sábado, 21h

Estreia-se a oitava temporada de uma série onde três casais têm de lutar contra os ferozes elementos do Alasca de forma a construírem as suas casas de sonho. Um desafio à criatividade e engenho dos participantes que estão numa área tão remota quanto acidentada.

Os Super Túneis

RTP2, domingo, 15h02

Um olhar sobre exemplos de túneis que se pensara impossíveis de construir: túnel ferroviário do Mont-Cenis, o primeiro a atravessar os Alpes e cujos trabalhos demoraram 30 anos; o túnel do Monte Branco, concluído em 1965 e o túnel rodoviário mais longo do seu tempo; os três túneis submarinos ao longo de 50 quilómetros do Canal da Mancha.

Bem-Vindo à Chechénia

TVCine Edition, domingo, 23h35

O jornalista norte-americano David France documenta as tentativas de fuga às purgas e torturas anti-homossexuais na Chechénia, no final da década de 2010. Filmando em segredo, seguiu os refugiados LGBTQIA+ e registou os esforços de aliados/activistas pela sua defesa e protecção. Depois, optou por usar efeitos especiais para modificar os rostos, de forma a assegurar o anonimato e garantir a segurança de todos, sem perder o impacto humano das suas histórias. Entre outras distinções, o filme ganhou um BAFTA e o Prémio da Amnistia Internacional no Festival de Cinema de Berlim.

CONCERTO

Ana Laíns: Concerto 20 Anos

RTP2, domingo, 23h32

Celebração dos 20 anos de carreira de Ana Laíns, à qual se juntaram Ivan Lins, Mafalda Arnauth, Fernando Pereira, Silvestre Fonseca, Fernando A. Pereira (O Trovador), Grupo de Cantares de Évora e Adufeiras de Idanha-a-Nova.

BAILADO

The Feeling of Going

RTP2, sábado, 22h03

O coreógrafo Ben Wright pensou neste espetáculo surreal e de grande produção, visualmente inebriante, com música do álbum Go da lenda pop islandesa Jónsi, vocalista da banda Sigur Rós, interpretada por cantores da Ópera de Malmö, pelo artista sueco Moto Boy, e pela Orquestra de Ópera de Malmö.

INFANTIL

Snow: Os Domínios do Espelho (V. Port.)

Cinemundo, sábado, 13h30

Harald, o rei da Terra dos Espelhos, quase perdeu tudo o que tinha devido à magia da Rainha da Neve. Por causa disso, tomou uma decisão drástica: banir todas as criaturas com poderes para o fundo dos domínios do espelho. Kiara, que não possui nenhuma magia, resolve desafiar as ordens directas do soberano e tentar salvar os seus amigos.