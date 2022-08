De 1820 a D. Pedro — dois comentários a Gabriel Paquette

D. Pedro apenas se envolveu efetivamente na questão portuguesa quando foi forçado a desligar-se do Governo do Brasil. Decisivas para a vitória do partido liberal em 1834 terão sido a queda do Governo de Wellington em Londres e a Revolução de 1830 que pôs fim à Restauração dos Bourbons em França, assim como a espantosa incompetência militar dos generais miguelistas em 1833 e 1834.