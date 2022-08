Os nossos deputados são céleres na crítica à falta de proximidade entre as instituições europeias e os cidadãos e minam uma evolução tão positiva e democrática como a listas transnacionais?

A Assembleia da República deu parecer negativo, por esmagadora maioria, à decisão aprovada pelo Parlamento Europeu (PE) de reformar as eleições europeias com o objectivo de aprofundar a democracia europeia aproximando os cidadãos da UE. Esta decisão do PE propõe :