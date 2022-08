Senadora republicana Lisa Murkowski crítica de Trump vence primárias no Alasca

Segundo as projecções dos principais meios de comunicação dos EUA, Murkowski venceu as eleições, derrotando uma vintena de concorrentes, entre os quais uma candidata apoiada por Trump, a também republicana Kelly Tshibaka.

A senadora republicana Lisa Murkowski, a única que em 2021 votou a favor de condenar o ex-Presidente Donald Trump (2017-2021) no processo de impeachment, venceu as eleições primárias no Estado do Alasca, realizadas na quarta-feira.

O Alasca tem um sistema eleitoral especial em que, nas primárias, concorrem candidatos de todos os partidos – nas de quarta-feira havia tantos republicanos quantos democratas – e os quatro primeiros classificados vão depois disputar a eleição geral de Novembro.

Estas eleições também foram marcadas pela tentativa de regresso a política activa da ex-governadora republicana e antiga candidata à vice-presidência dos EUA Sarah Palin, que disputa um lugar na Câmara dos Representantes. Mas, por enquanto Palin aparece na contagem, ainda em curso, atrás da candidata democrata, Mary Peltola.

Este resultado só se saberá, contudo, dentro de dias, quando se considerarem também as segundas e terceira opções dos votantes, uma vez que o Alasca usa um sistema de votação por ordem de preferência.