Amber foi a única a sobreviver a um raio e pergunta-se porquê

Dias depois de ter sido atingida por um raio, quando Amber Escudero-Kontostathis recuperou a consciência, teve um mau pressentimento. A jovem de 28 anos pegou no iPad que estava junto à sua cama de hospital, escreveu “Lightning Strike D.C.” e fez uma pesquisa no Google. Foi quando viu as manchetes de que três pessoas morreram e uma sobrevivera durante uma tempestade perto da Casa Branca, no passado dia 4 de Agosto. E foi então que confirmou os seus piores receios, ao ver dois rostos familiares nas fotografias.