“O grande potencial de crescimento da Salsa está para lá da Península Ibérica”

Foi no início do ano que Hugo Martins assumiu os destinos da marca nacional Salsa, comprada na totalidade pela Sonae (proprietária do PÚBLICO), em Abril de 2020. A empresa portuguesa de jeanswear, que nasceu em 1994 e está presente em mais de 40 países, planeia que o seu “maior mercado” seja o francês, revela o director executivo, em entrevista ao PÚBLICO. Este é um cargo partilhado com João Martins, sendo cada um dos gestores responsável por áreas diferentes. Contudo, a produção continuará a ser portuguesa: “Actualmente perto de 70% das nossas peças são produzidas em origens de proximidade (um número elevado quando comparado com as referências do sector).” Proximidade essa que só traz vantagens, mesmo quando se fala de escassez de matérias-primas, reconhece o CEO. Há fornecedores que estão a “cinco, dez minutos de distância”, o que permite ter capacidade de resposta às necessidades, revela.