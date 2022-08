Eles decidiram surfar no Grande Canal de Veneza: multa de 1500 euros, pranchas confiscadas

Na manhã de quarta-feira, 17 de Agosto, duas pessoas decidiram surfar no Grande Canal de Veneza, principal via da cidade e centro da zona classificada como Património Mundial da UNESCO.

Movimentando-se em e-foils (pranchas de surf eléctricas com uma espécie de barbatana que se eleva sobre a água), os turistas subiram e desceram o canal, que é ladeado por edifícios históricos.

Enquanto isto acontecia, os habitantes locais captavam em vídeo as manobras dos surfistas: conseguiram esquivar-se a um vaporetto (um transporte público marítimo) e a um táxi por baixo da ponte Rialto. Passaram ainda a alta velocidade junto à Basílica Salute, um dos locais mais emblemáticos da cidade italiana, e debaixo da ponte Accademia, onde um dos turistas caiu da prancha (assegurando que o telemóvel ficava à tona para poder filmar o companheiro).

No Twitter, o presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, divulgou um vídeo dos surfistas e escreveu: “Aqui estão dois imbecis prepotentes a gozar com a cidade”.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

O autarca pediu ajuda para identificar os dois surfistas para que os pudessem “punir”. No final da publicação, Brugnaro acrescentou que pagaria um jantar a quem os avistasse.

Mais tarde, referiu que os turistas já tinham sido identificados e que as pranchas tinham sido confiscadas. “Em breve, os responsáveis estarão nas nossas mãos: serão denunciados como merecem”, acrescentou.

De acordo com o jornal local Il Gazzettino, as pranchas, no valor de 25 mil euros, foram confiscadas por não terem seguro. Além disso, cada surfista foi multado em 1500 euros, já que foi posta em risco a navegação no canal italiano. Os turistas foram ainda expulsos da cidade.

A autarquia deu também luz verde aos advogados para que iniciem processos judiciais contra os dois amigos, que já deixaram marca em Roma (onde desceram a escadaria da Praça de Espanha de mota) e em Pompeia (entrando no parque arqueológico também de mota).