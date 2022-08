Vamos às vindimas! 15 propostas de norte a sul para pôr as mãos nas uvas

Os convites surgem de todo o país: pegue na tesoura, nos cestos e entre no espírito das vindimas. Nalgumas zonas do país, por conta das ondas de calor, a colheita está a começar mais cedo do que o habitual. O melhor é assegurar já o seu lugar.

Eis-nos chegados à festa maior em torno do vinho. Depois de vários meses a tratar das videiras, em cuidados para que o clima ou eventuais pragas não deixem marcas no cultivo, é tempo de colher as uvas e começar a produzir o novo vinho. Um ritual de trabalho e também de festa, que há vários anos tem vindo a servir de pretexto para abrir as portas a turistas, convidando-os a pegar nas tesouras, nos cestos ou até a pisar as uvas. E com direito a brindar, claro está.

Em algumas regiões, a apanha começa (ou já começou) a ser feita um pouco antes do tempo. As altas temperaturas registadas neste Verão estão a obrigar a vindimas precoces nalguns pontos do país e, pior do que isso, há previsões que apontam para possíveis quebras de produção. Os produtores Foz Tua, por exemplo, deram nota de que “estas são as vindimas mais precoces” que alguma vez experienciaram. Na região de Setúbal, o calendário mantém-se idêntico aos anos anteriores, mas há preocupações quanto ao efeito “escaldão” nos cachos - provocados pelas ondas de calor excessivo -, nomeadamente nas “vinhas de Moscatel de Setúbal e de Castelão”, perspectiva Henrique Soares, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.

Na região de Lisboa, espera-se uma quebra de produção na ordem dos 20%, por conta da situação de seca que afecta o país. “Com pouca humidade no solo, os cachos não cresceram tanto e com uva mais pequena a quantidade de vinho será inferior”, explica Francisco Toscano Rico, presidente da Comissão Vitivinícola de Lisboa, que também vai dando nota de uma vindima dentro do calendário habitual. “O que pode acontecer é atrasar uma semana pois, por haver pouca humidade, a videira parou a maturação, arrasando o ciclo”, explica.

Ligeiramente antecipada ou não, a verdade é que a colheita está já no terreno ou prestes a arrancar. Nas próximas semanas, encontrará vários produtores de portas abertas, com programas especiais para turistas. Do Douro ao Alentejo, passando pelo Dão ou pela Bairrada, há dezenas de convites para pegar nos cestos e ajudar a pisar uvas. A Fugas reuniu as propostas disponíveis e apresenta-lhe uma selecção de programas especiais de vindimas. Boas colheitas.

Foto As vindimas já começaram em vários pontos Adriano Miranda

Douro

Lavradores de Feitoria

Na Quinta do Medronheiro, em Sabrosa, curiosos e amantes de vinho são desafiados a “deitar mãos à obra”, num programa que inicia com uma breve formação de todos os procedimentos e entrega de material de vindima, antes de se dar início à “viagem no vale encantado da Lavradores de Feitoria” para a apanha e corte da uva. Segue-se uma visita guiada à adega, sala do histórico, sala de barricas e prova do primeiro vinho. Para terminar, nada melhor que um momento de pura degustação vínica que inclui a prova de três vinhos, acompanhada por tábua de queijos e enchidos regionais. Para que todos vistam a camisola e estejam equipados a rigor, a Lavradores de Feitoria oferece ainda um kit de vindima com uma t-shirt e chapéu alusivos. O programa tem uma duração estimada de três horas e um valor de 100 euros por pessoa. A participação está sujeita a reserva prévia, que pode ser feita através do e-mail winetourism@lavradoresdefeitoria.pt ou do número de telemóvel 968667660. Site

Churchill’s

Durante dois fins-de-semana de Setembro (dias 10, 11 e 25), a Churchill's dá as boas-vindas aos seus convidados para a vindima anual, na sua Quinta da Gricha. Além de colherem uvas com a equipa de viticultura da Churchill’s, com direito a prova de vinhos, os participantes têm a oportunidade de se juntar à equipa que vai pisar as uvas nos antigos lagares de granito, que datam de 1852. A jornada (185 euros por pessoa) termina com um almoço, composto por três pratos, acompanhados pelos vinhos da casa e fechando com “um Porto Vintage muito especial”, anuncia a empresa. A experiência custa 185 euros por pessoa, podendo as reservas ser feitas online, no website da empresa, ou através do endereço de e-mail: quintadagricha@churchills.pt. Site

Foto Quinta da Pacheca ana marques maia

Quinta do Pôpa

Situada na encosta de Adorigo, a Quinta do Pôpa propõe não um, mas dois programas: o “Vindimas à do Pôpa - Especial 90 anos Vinhas Velhas”, que acontece todas as quartas e quintas-feiras de Setembro; e o “PôpaFriends Vindima 2022”, evento que vai ter lugar no dia 3 de Setembro. O primeiro assinala os 90 anos de uma das parcelas de Vinhas Velhas e dá aos enoturistas a possibilidade de aprenderem a arte de vindimar. A experiência tem início com uma visita à adega e à sala do tempo; seguida do corte da uva, caso esteja a decorrer aquando da visita à vinha; prova especial Vinhas Velhas, em almoço tradicional de vindima; acompanhamento e participação de todos os processos em adega. Este programa tem um valor de 150 por pessoa, para um mínimo de dois participantes. Já o segundo tem a particularidade de ser exclusivo para membros do Pôpa Friends Wine Club, sendo que todos os maiores de 18 ou 21 anos, consoante a sua nacionalidade, podem fazê-lo: basta acederem ao site da Quinta do Pôpa e inscrever-se. Para informações e reservas contactar através do e-mail turismo@quintadopopa.com. Site

Quinta da Pacheca

Aquele que é um dos mais antigos produtores vinícolas do Douro, com sede em Lamego, proporciona três programas distintos que permitem vivenciar a experiência das vindimas de forma mais alargada ou mais contida. O mais completo (85 euros por pessoa) começa pelas 10h, com a distribuição do equipamento necessário à vindima e a degustação de “um tradicional mata-bicho, um caldo de cebola, sardinhas assadas em fatia de pão de milho com azeite, vinhos Pacheca e água”. Depois de hora e meia de corte, os participantes são convidados a entrar nos lagares graníticos e a fazer a pisa da uva, ao som das concertinas e dos cantares dos animadores da época. Também está contemplada uma visita guiada pela propriedade, um almoço típico de vindimas, a que se segue uma prova de vinhos. Já o segundo programa (65 euros) consta de uma lagarada tradicional, com refeição e visita guiada pela propriedade. Por último, o terceiro programa (35 euros) inclui visita guiada, prova de vinhos e lagarada tradicional. Os programas vigoram de 8 a 30 de Setembro e carecem de reserva (reservas@quintadapacheca.com). Site

Foto O Monverde de Amarante dr

Vinhos Verdes

Quinta de Santa Cristina

Esta propriedade de Celorico de Basto, Braga, preparou um programa especial para o período de 1 a 19 de Setembro. A experiência tem início, pelas 10h30, com um espumante de boas-vindas e entrega do kit de vindima (t-shirt, chapéu, tesoura e garrafa de água). Depois de participarem na vindima, os turistas são convidados a integrar uma visita guiada à adega, seguida de almoço piquenique regional. Nos dias de vindima do Vinhão, poderão pisar as uvas nos lagares. A actividade tem final previsto para 15h e custa 45 euros por pessoa. Informações e reservas através do 912527396 ou enoturismo@quintadesantacristina.pt. Site

Foto Caminhos Cruzados, edificio da adega nelson garrido

Monverde Wine Experience Hotel

É mais um convite para pôr as mãos nas uvas. Depois da bebida de boas-vindas (9h30), tem início a apanha da uva, com direito a uma pausa para lanche matinal (composto por iguarias regionais e tradicionais da vindima). Está ainda prevista prova de vinho com a uva a ser colhida, almoço tradicional e visita à adega, com explicação do início do processo de vinificação. Para a vindima em família, as crianças são desafiadas a recolher materiais da vinha durante a apanha da uva para mais tarde criarem um pequeno projecto, que será o postal da estadia em Monverde. A actividade custa 65 euros por pessoa (o preço para crianças dos 5 aos 12 anos é de 30 euros). Informações através do 255143100 ou geral@monverde.pt. Site

Bairrada

Rota da Bairrada

A associação que tem por missão promover o turismo na região bairradina preparou uma experiência que pretende dar a conhecer as castas mais autênticas da Bairrada, sentir o solo nos pés e descobrir a arte de vindimar. Este programa, cujo produtor muda em função da oportunidade de se participar na vindima, tem início às 10h, com recepção dos participantes no Espaço Bairrada da Curia. Já reunidos, seguem para a vindima e, às 12h30, têm direito a uma pausa e almoço piquenique, ali mesmo, na vinha. As actividades são retomadas por volta das 14h30, com uma visita guiada a uma adega ou cave. O programa termina no ponto de partida, com uma harmonização bem típica: espumante e um “amor da Curia” (doce). O programa está disponível durante os meses de Setembro e Outubro, com um preço a partir de 75 euros por pessoa. Para informação e reservas, contactar através do e-mail geral@rotadabairrada.pt. Site

Caves São João

Esta empresa bairradina propõe-lhe descobrir a sua extensão de vinha mais emblemática, situada na Quinta do Poço do Lobo, com 30 hectares de vinha e sete de bosque e olival, inseridos numa paisagem única em Cantanhede. É neste local que o produtor bairradino se propõe a “oferecer” dois programas distintos: um “Picnic no Bosque” ou um “Brinde na Eira”. Ambos têm as ruínas do antigo lagar como ponto de partida, onde os participantes recebem o seu material para participar na vindima (luvas, tesoura de poda, balde e chapéu). Diferem na forma de terminar o programa, que pode ser com um almoço em regime de piquenique, realizado num recanto especial do bosque; ou, numa vertente mais “leve”, com um brinde na eira. A proposta é válida a partir da última semana de Agosto e até ao final de Setembro, pelo valor de 20 euros (Brinde na Eira) ou 50 euros por pessoa (Picnic no Bosque). Contacto para informações e reservas: geral@cavessaojoao.com. Site

Foto Antonina Barbosa, enloga da Falua Rui Gaudêncio

Dão

Caminhos Cruzados

O produtor beirão sediado em Nelas, integrado nas propriedades da Quinta da Pacheca, preparou três programas diferentes. O mais alargado começa pelas 10h30 com uma recepção feita com vinhos, sumos, frutas, queijos, enchidos e bolas regionais, em jeito de aquecimento para partir rumo à vinha para uma hora de trabalho. Finda a vindima, o programa prossegue com uma incursão à adega, terminando, depois, com um almoço regional, harmonizado com os vinhos do produtor (o valor deste programa é de 75 euros por pessoa). O segundo programa proporciona igualmente um pequeno-almoço de boas-vindas, participação na vindima, visita para conhecer todos os passos de produção, mas, em vez de almoço, contempla uma prova de três vinhos e custa 45 euros por pessoa. Um outro programa, mais curto, consta de vindima, visita e prova (35 euros por pessoa). Reservas através do e-mail: enoturismo@caminhoscruzados.net. Site

Foto Este ano há previsões que apontam para possíveis quebras de produção nelson garrido

Tejo

Casa Paciência

Um dos produtores mais antigos da região do Tejo, localizado em Alpiarça, preparou um programa que começa com uma bebida de boas-vindas. Segue-se um passeio pelas vinhas e com a participação na vindima, com corte de uvas e a tradicional bucha, que ajudará a carregar baterias para a visita à adega e para o momento em que o visitante terá que saltar para o lagar para pisar uvas (sujeito a disponibilidade). No final da manhã ou da tarde, é tempo de provar mosto de uva e três vinhos da Casa. Três horas de partilha que culminam com almoço ou jantar regional, acompanhado pelos vinhos Paciência. O programa está disponível até 30 de Setembro e custa 45 euros por pessoa. Informações e reservas pelo 243558804 ou info@casapaciencia.com. Site

Falua

A viagem por esta casa de vinhos do Tejo começa com a visita à Vinha do Convento, onde se desenvolvem videiras entre calhau rolado. O programa passa, depois, para a adega onde são criados vinhos que contam a história da região, seguida de prova de vinhos comentada. Estão disponíveis três opções de provas: três vinhos (duas colheitas mais um reserva), cinco vinhos (três colheitas e dois reserva) ou nove vinhos (cinco colheitas mais quatro reserva). A mais curta custa 25 euros por pessoa, a segunda versão tem o preço de 35 euros e a prova mais completa custa 50 euros. Reservas através do telefone 243594280 ou do email falua@falua.pt. Site

Encosta do Sobral

Situada na Serra, em Tomar, a Encosta do Sobral preparou dois programas de vindimas, disponíveis ao longo do mês de Setembro, convidando à experiência completa, desde a apanha da uva nas vinhas até à prova do vinho no copo. Vestidos a rigor, com t-shirt e chapéu, os participantes do programa mais completo são brindados com café de boas-vindas junto à vinha (café, pão, queijos e enchidos), passeio pelas vinhas, para observar as práticas e tradições da apanha da uva, sendo os mais activos convidados a vindimar. A experiência contempla, depois, a visita à adega, com descrição do processo de vinificação e estágio dos vinhos; prova de vinhos e almoço na quinta. A participação na actividade custa 70 euros (30 euros para crianças). O outro programa disponível não contempla almoço e fica por 45 euros por pessoa (15 euros para crianças até aos 15 anos). Reservas através do 249371510 ou comercial@santoseseixo.pt. Site

Palmela

Adega de Palmela

Na margem Sul do Tejo as vindimas servem de mote a uma actividade especial que irá ter lugar todas as quartas-feiras de Setembro (dias 7, 14, 21, 28). A experiência (90 euros por pessoa) tem início pelas 9h, com oferta do kit de vindima. Segue-se o corte de uvas nas vinhas, com direito a tapas e vinhos da Adega de Palmela. A manhã reservará ainda uma visita à adega, que culmina com experiência de pisa a pé. A partir das 12h30 acontece o almoço na Cave das Barricas, com prova comentada dos vinhos (informações e reservas através do telefone 212337020). Importa não esquecer que é também por Palmela que acontece a Festa das Vindimas, de 1 a 6 de Setembro. Os vinhos da Península de Setúbal e os produtos regionais vão estar em grande destaque nas bancas espalhadas pelo Largo de São João. Site

Alentejo

Casa Relvas

A empresa liderada por Alexandre Relvas preparou mais um Programa de Vindimas, a ter lugar na Herdade de São Miguel, no Redondo, de 20 de Agosto a 20 de Setembro. O programa, pensado especialmente para os apreciadores de vinho, mas também aliciante para os curiosos, tem uma duração de aproximadamente cinco horas e inclui um passeio pela vinha, identificação de castas e análise sensorial de grainhas, bagos e engaços, e vindima manual. A par destas actividades, a visita inclui ainda a pisa a pé e uma prova de mostos na adega. No final, os visitantes podem optar por completar o programa com uma prova de vinhos e almoço, durante o qual poderão degustar alguns pratos típicos da região. A experiência custa 50 euros por pessoa sem almoço e 80 euros por pessoa com almoço. A reserva pode ser feita através do e-mail enoturismo@casarelvas.pt. Site

Quinta da Fonte Souto

Aquele que é o primeiro centro de enoturismo da Symington Family Estates fora do Norte de Portugal (está localizado em Portalegre), desenvolveu um programa especial que vai estender-se de 5 a 25 de Setembro. Além de poderem participar nas vindimas, os participantes terão ainda direito a uma guiada à quinta e adega, um passeio na vinha e ainda uma prova de três vinhos. Para aqueles que pretendem realizar um piquenique em comunhão com a natureza no final da actividade das vindimas, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, há um menu disponível para duas pessoas. O valor de toda a experiência com piquenique tem o custo de 35 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através de contacto telefónico 910104292 ou por e-mail reservas@fontesouto.com. Site