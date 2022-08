She-Hulk, a advogada que não queria ter superpoderes, acaba de aterrar no streaming

A nova série da Marvel é protagonizada por advogados. E por super-heróis. Só que não tem muita vontade de explorar grandes casos com cenas intermináveis em tribunais, nem grandes aventuras de pessoas com poderes que têm de salvar o planeta ou mesmo todo o universo. She-Hulk: A Advogada é uma comédia em que – tal como na banda desenhada que em 1980 introduziu esta personagem – se quebra a quarta parede, com a protagonista, Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, o Hulk, a falar ao público sobre o que se vai passando na história. O primeiro dos nove episódios da série estreou-se esta quinta-feira no Disney+.