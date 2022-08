Ser cidadão no império português e no império brasílico (1821-1823)

Em 1820, um amplo movimento revolucionário varreu a Europa do Sul de leste a oeste e ainda a América do Sul. Anunciava um tempo de rutura. Abalava-se o edifício do Antigo Regime no mundo ibérico. Inaugurava-se um outro relacionamento do indivíduo e da sociedade com o poder da coroa. Uma nova forma de legitimidade surgia, distinta daquela que se conhecia até o final do século XVIII. Pautava-se na vontade e na soberania da nação e dos povos e não mais na figura simbólica do rei ou em uma ordem imemorial sancionada por Deus. A figura do súdito, subordinada à autoridade e à dependência do rei, tendia a ser substituída por uma nova categoria política – a do cidadão.