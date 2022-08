Quinta na TV: uma advogada com poderes, uma batalha no Pacífico e uma grande Kung-Fu-Zão

CINEMA

Kung-Fu-Zão

Fox Movies, 19h36

Uma comédia que mistura acção, artes marciais e muito humor asiático. Sing é um pequeno ladrão que sonha entrar no poderoso e prestigiado Gangue do Machado. Ao mesmo tempo, estes tentam apoderar-se de um novo território, uma rua sagrada, guardada por mestres de kung fu à paisana. Instala-se, então, uma guerra entre quem mora na rua e o gangue. Sabendo que só um lado pode vencer, Sing tenta mostrar que é um dos maiores mestres de kung fu. Com Xiaogang Feng, Kwok Kuen Chan e Stephen Chow (que realiza) no elenco.

Batalha do Pacífico: A Revolta

Hollywood, 19h40

Quando enormes seres, de nome kaiju, emergiram das profundezas do Oceano Pacífico, nenhuma nação estava preparada. Para os combater, foram criadas máquinas aptas a uma luta corpo-a-corpo: os jaeger, robôs colossais comandados por pilotos neurologicamente conectados. Dez anos depois da invasão, a Humanidade ainda tenta sobreviver num mundo quase totalmente destruído pelo conflito constante. Jake, filho de Stacker Pentecost (Idris Elba, que surgiu no original Batalha do Pacífico, de 2013) e um promissor piloto de defesa, abandonou o treino e sobrevive à custa de pequenos crimes. Quando é apanhado, são-lhe dadas duas alternativas: cumprir pena ou liderar uma nova geração de pilotos e honrar o seu pai. Realizado por Steven S. DeKnight, o elenco inclui John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi e Cailee Spaeny.

O Que Está Por Vir

TVCine Emotion, 20h

Nathalie Chazeaux é professora de Filosofia em Paris, França, onde vive com o marido e os dois filhos. A sua grande paixão é o ensino, ajudando os seus alunos a encontrar o seu lugar no mundo. Tudo lhe parece andar a eito até que o marido lhe pede o divórcio. Apesar do choque, ela percebe que este pode ser um momento libertador. Com 55 anos e uma enorme vontade de se renovar, Nathalie aproveita para recomeçar, dando início a uma nova forma de existência. Com realização e argumento de Mia Hansen-Løve (Um Amor de Juventude), um filme sobre recomeços que conta com Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka e Edith Scob, entre outros.

SÉRIE

She-Hulk: A Advogada

Disney+, streaming

A Marvel Studios continua a dar cartadas nas pequenas séries e chega agora ao ecrã (seja de que polegada for) da Disney+ com She-Hulk: A Advogada. Prima do nosso conhecido Bruce Banner, Jennifer Walters (aqui protagonizada por Tatiana Maslany, de Orphan Black) é uma personagem favorita dos fãs dos comics da Marvel e uma das mais divertidas — tal como Deadpool, a She-Hulk tem tendência para comentários que quebram a quarta dimensão, com um sentido de humor metatextual. Aqui, como na banda-desenhada, Jennifer é uma advogada que, depois do seu pequeno acidente-que-lhe-deu-poderes e treino com o primo, se vê a encorajada a tratar de casos jurídicos relacionados com pessoas sobre-humanas (preparem-se para rever personagens conhecidas). E talvez tenha de lidar com outro dos famosos advogados do universo da Marvel.

DOCUMENTÁRIOS

Grandes Guerreiros

História, 22h15

Estreia de uma série que propõe um olhar sobre a vida de guerreiros de diferentes culturas. O objectivo é tentar chegar aos segredos que definem cada civilização. Continua no dia 25 de Agosto.

Elton John – Sem Filtro

RTP2, 23h26

Elton John não precisa de descrição. Um dos mais lendários músicos britânicos dos nossos tempos apresenta-se nesta conversa com Graham Norton (conhecido pelo seu programa de entrevistas com álcool à mistura) para uma ampla revisão da sua vida e carreira, que decorre há mais de 50 anos. Entre as histórias que conta em primeira mão, juntam-se imagens de arquivo dos momentos mais emblemáticos do seu percurso, bem como imagens inéditas da década de 1970.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h15

A cientista Maria do Carmo Fonseca em entrevista com Vítor Gonçalves sobre as grandes questões científicas no que toca à manutenção da juventude face ao envelhecimento.