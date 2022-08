Mais de 1500 operacionais combatem as chamas. Nas Caldas da Rainha é preciso uma “intervenção musculada”

O país registava, às 19h desta quarta-feira, 43 incêndios, entre os quais se destacam os fogos na serra da Estrela, nas Caldas da Rainha e ainda o incêndio que deflagrou em Alijó, distrito de Vila Real. As chamas mobilizaram mais de 1500 operacionais.

A informação foi avançada pelo segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, que detalhou que nestas três ocorrências estavam concentrados 1627 operacionais, apoiados por 535 veículos e 15 aeronaves. Apesar da força das chamas, esta quarta-feira não se registaram quaisquer evacuações.

Segundo Miguel Cruz, na serra da Estrela ainda decorrem “trabalhos de consolidação ao longo de todo o perímetro do incêndio”, mas a tendência de estar 90% dominado mantém-se, confirma.

Na última actualização da Protecção Civil, o segundo comandante referiu que tem sido levado a cabo um bom trabalho de acompanhamento no distrito da Guarda, com recurso a várias ferramentas manuais e água. As aeronaves têm incidido sobre as frentes nas zonas de Teixoso e Orjais, que têm sido “consolidadas com máquinas de rasto”. “A prioridade é o controlo destas frentes”, assegurou.

No incêndio que deflagrou no início da tarde em Landal, nas Caldas da Rainha, estavam oito grupos de reforço pelas 19h. Em campo, isto traduz-se em 236 bombeiros de reforço, clarificou Miguel Cruz. Este “é um incêndio dominado pelo vento, que se faz sentir com muita força. O fogo está a fazer uma corrida muito vigorosa (…) que se prolonga em comprimento pela acção do vento”, acrescentou.

De acordo com Miguel Cruz o incêndio das Caldas da Rainha “necessitará de uma intervenção musculada”. “Nas próximas horas é expectável que a força do vento diminua”, dando depois abertura aos operacionais para que se trave a progressão das chamas.

Em Landal, na tarde desta quarta-feira, registou-se a morte do subchefe dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, Carlos Antunes, que “circulava na sua viatura quando foi vítima de doença súbita”. O segundo comandante confirmou ainda que, no mesmo incêndio, se registou um ferido ligeiro, um bombeiro que lutava contra as chamas.