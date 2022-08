“Eh, carrapau!” Setúbal dedica dez dias à celebração do divino teleósteo à mesa

Setúbal já está de água na boca: vem aí a Semana do Carapau, que junta não só pratos de carapau por todo o lado como visitas guiadas e um passeio temático bem baptizado “De Pelim a Charro-do-alto, Carapau Sempre!”

É uma anunciada “semana”, mas, para este “peixe teleósteo, comestível, da família dos Carangídeos” (como o define o dicionário da Porto Editora), será que sete dias chegam para este “rei” em Setúbal? Passa-se a semana a dez dias que é melhor: a “semana” vai decorrer de 2 a 11 de Setembro na cidade que usa com orgulho os seus erres e que facilmente passa o carapau a um mais sonoro e chamativo “carrapau”.

Nesta nova edição, participam cerca de meia centena de restaurantes e redobram-se as propostas e formas de apresentar o carapau, das mais clássicas a algumas com um toque criativo. Dos carapaus alimados ou assados no carvão, a uma sopa de carapau com croutons e alecrins, é ao gosto do freguês.

Para esmoer tanto carapau, há outra sugestão: no dia 10, decorre o passeio interpretativo, com início às 10h —​ “dá a conhecer a espécie de peixe Trachurus trachurus, à qual vulgarmente se dá os nomes de carapau, pelim ou charro-do-alto, bem como o seu percurso desde o desembarque em terra até à banca dos mercados”, explica a autarquia, organizadora do festival em parceria com a Docapesca. Para informações e reservas do passeio, há formulário online.

A encerrar a Semana do Carapau 2022, um visita guiada (dia 11, às 17h30): a iniciativa chama-se “Encontros Prováveis” e leva os participantes a visitar a Mercearia Confiança de Troino, incluindo “uma degustação comentada pela chef Isabel Fonseca, na qual os pratos confeccionados são acompanhados de vinhos da região” (inscrições online).

Ambas as actividades são de participação gratuita, mas com inscrições até dia 6 de Setembro.

Este festival do carapau está englobado na divulgação da marca conceptual da cidade: Setúbal Terra de Peixe, que pretende divulgar “sabores e tradições da cozinha setubalense e, em simultâneo, estimular a restauração local e promover o concelho enquanto destino turístico de excelência”.