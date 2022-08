O ouro do costume para Pedro Pichardo

Depois do título olímpico e mundial, português ganhou por larga margem a final do triplo salto nos Europeus de atletismo de Munique. Tiago Pereira foi oitavo.

Depois do título olímpico em Tóquio e do título mundial em Eugene, Pedro Pablo Pichardo também é campeão europeu do triplo salto, depois de mais uma exibição absolutamente dominadora na final dos Europeus de atletismo que estão a decorrer em Munique. Qualquer um dos saltos válidos do português na final teria dado para a medalha de ouro, tal a superioridade que demonstrou sobre os restantes 11 finalistas durante o concurso. Acabou por ganhar com um salto médio (para os seus padrões) de 17,50m, numa final onde só houve mais um a passar os 17 metros.

O ouro de Pichardo foi a segunda medalha portuguesa nestes Europeus bávaros, depois da prata de Auriol Dongmo no lançamento do peso feminino, e o segundo título português no triplo masculino em Europeus, depois de Nelson Évora, em Berlim 2018. A competir por Portugal desde 2019, esta foi a quinta medalha para o saltador nascido em Cuba, depois do ouro nos Europeus de pista coberta em Torun (2021), nos Jogos de Tóquio (2021) e nos Mundiais de Eugene (2022), e da prata nos Mundiais de pista coberta em Belgrado (2022).

Campeão da Europa ?? Campeão do Mundo ?? Campeão Olímpico ??

Pedro Pichardo acumula os três títulos, depois de ter vencido hoje o concurso de triplo salto no Campeonato da Europa de Atletismo em Munique.

(foto de arquivo) pic.twitter.com/NKtbUUAi7r — COP (@COPPORTUGAL) August 17, 2022

Foi um triunfo sem qualquer tipo de contestação daquele que era o grande favorito. Pichardo entrou com um salto de segurança e bastante modesto para aquilo que costuma fazer (17,05m) e, na segunda tentativa, deixou logo toda a gente a grande distância (17,50m) e a lutar pelas outras medalhas. O saltador do Benfica ainda tentou mais um salto para melhorar a marca (fez nulo), abdicou dos dois saltos seguintes e regressou, já com o título europeu no bolso, para mais um salto nulo (por pouco), que ficaria próximo dos 17,80m.

Atrás de Pichardo, a luta pelas restantes medalhas parecia completamente imprevisível e aberta a muita gente, também a Tiago Pereira, o outro finalista português. O pupilo de João Ganço (antigo treinador de Nelson Évora) fez uma final em crescendo: nulo no primeiro salto, depois 16,56m, 16,59m e 16,60m. Já numa altura em que o lote de finalistas estava reduzido a oito, Pereira arrancou um salto que parecia levá-lo até às medalhas, mas foi nulo por nove centímetros e não conseguiu melhorar no salto final (nulo), acabando em oitavo.

Para além de Pichardo, o único finalista a passar os 17 metros foi o italiano Andrea Dallavalle, que ficou com a medalha de prata, com um salto a 17,04m no quinto ensaio. O francês Jean-Marc Pontvianne ficou com o bronze, com 16,94m feitos ao terceiro salto, o seu único ensaio válido na final.

"Parece fácil"

Este é o primeiro título europeu ao ar livre para o atleta do Benfica, ele que já tinha sido campeão pan-americano em 2015 quando ainda competia por Cuba. Com todos os títulos e medalhas que já conquistou, já só falta ao triplista de 29 anos chegar ao recorde do mundo, um dos mais antigos do atletismo masculino – continuam a valer os 18,29m de Jonathan Edwards feitos a 7 de Agosto de 1995 nos Mundiais de Gotemburgo.

Pichardo tem como melhor marca pessoal um salto ainda como cubano, 18,08m, mais dez centímetros que o seu recorde de Portugal (17,98m na final olímpica em Tóquio). Mas, como disse à RTP após a final de Munique, ainda vai a tempo de ultrapassar a marca do britânico. “Estou muito feliz, é muito trabalho e dedicação. Depois, parece fácil. Quero continuar a conquistar títulos e a fazer grandes saltos O Jonathan Edwards, quando bateu o recorde, tinha a minha idade [29 anos]. Vou continuar a tentar”, reforçou o novo campeão europeu.

Tal como fez nas outras grandes competições, Pichardo também reforçou o palmarés de Portugal em Europeus de atletismo. O seu título em Munique foi a 16.ª medalha de ouro conquistada por atletas portugueses na competição continental, e a 38.ª posição de pódio. Entre os campeões, são três o que já tiveram várias medalhas de ouro: Rosa Mota, três vezes campeã na Maratona; Francis Obikwelu, bicampeão dos 100m e uma vez campeão nos 200m; Manuela Machado, bicampeã da maratona.

Também Patrícia Mamona terá a oportunidade de reconquistar o título europeu no triplo, ela que foi medalha de ouro nos campeonatos de Amesterdão em 2016. A vice-campeã olímpica apurou-se para a final em Munique com um salto a 14,45m na qualificação, a sua melhor marca do ano e que abre boas perspectivas para a decisão das medalhas nesta sexta-feira. A saltadora sportinguista foi a segunda melhor da qualificação, apenas atrás da alemã Neele Noack (14,53m), mas é quem tem a melhor marca entre as finalistas - 15,01m, recorde que lhe deu a medalha de prata em Tóquio no último Verão.