Terça na TV: uma road trip do inferno, um pedido de misericórdia e o legado de Rocky

CINEMA

Creed: O Legado de Rocky

Fox Movies, 19h08

A pontuar uma pequena maratona de alguns dos filmes de Rocky Balboa, o personagem mais famoso de Sylvester Stallone (que começa às 14h14, com Rocky IV, de 1985) estará este filme com argumento e realização de Ryan Coogler, conhecido por Black Panther — a sequela Black Panther: Wakanda para Sempre estreia-se em Novembro. Neste filme, que consagrou Coogler depois de Fruitvale Station: A Última Paragem (2013), Michael B. Jordan é Adonis Johnson, filho de Apollo Creed, o antigo adversário de Rocky. Quando Adonis decide dedicar-se ao boxe e tornar-se campeão, localiza Rocky e pede-lhe que lhe ensine as suas tácticas e se torne seu mentor. Apesar de relutante em voltar a envolver-se com o que decidiu deixar para trás, Rocky reconhece no jovem uma determinação rara.

Zola

TVCine Top, 23h15

Realizado por Janicza Bravo, este é um filme baseado numa história contada no Twitter ao longo de uma série de tweets que se tornou famosa pela sua loucura crescente. A aventura é contada pela empregada de mesa e stripper em part-time Aziah “Zola” King (Taylour Paige) que se vê envolvida numa viagem até Tampa, na Florida, onde várias coisas muito erradas — que envolvem dinheiro, raptos e prostituição — começam a suceder. Tudo começa quando Stefani (Riley Keough) convence Zola a fazer uma viagem para ganhar bom dinheiro. A viagem inclui o misterioso X (Colman Domingo) e o tonto namorado de Stefani, Derrek (Nicholas Braun).

Roubaix, Misericórdia

RTP1, 23h52

Arnaud Desplechin (Reis e Rainha, Esther Khan) atira-se ao género dos policiais baseados em crimes reais neste filme inspirado num documentário televisivo de 2007, Roubaix comissariat central, affaires courrantes, de Mosco Boucault. É a história, passada em Roubaix, uma cidade no norte de França, do violento homicídio de uma senhora mais velha e das duas vizinhas dela, mais novas, que são presas por suspeita de serem responsáveis. O elenco conta com Sara Forestier, Antoine Reinartz e Léa Seydoux (A Vida de Adèle, 007: Sem Tempo para Morrer, Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun).

SÉRIES

Sankt Maik

RTP2, 22h01

Maik Schafer (Daniel Donskoy) é um vigarista que se tornou o pároco da pequena cidade de Läuterberg. A congregação aprende a gostar da sua abordagem pouco ortodoxa, cheia de gafes católicas mas com muito bons resultados, mas nem todos ficam convencidos. A divertida série cómica alemã chega agora com a terceira temporada. No primeiro episódio, retorna recuperado à paróquia depois de ter salvo a polícia Eva de uma bala.

Women of the Movement

TVCine Emotion, 22h10

Estreia de uma minissérie dramática de seis episódios, produzida pelo marido de Beyoncé, Jay-Z. Women of the Movement acompanha os eventos de 1955, em que Emmett Till, um adolescente afro-americano é brutalmente assassinado no Mississípi depois de ter sido acusado de ofender uma mulher branca. A tenra idade do rapaz, de apenas 14 anos, bem como a violência dos eventos e a absolvição dos seus assassinos tornou esta história infame na génese do movimento americano pelos Direitos Civis. Mamie Till-Mobley, a mãe de Emmett, cujo papel central é celebrado nesta série, é protagonizada por Adrienne Warren. A série foi criada por Marissa Jo Cerar (argumentista de The Handmaid’s Tale e 13 Reasons Why).

Monty Python: Os Malucos do Circo

RTP2, 23h43

Oportunidade para (re)ver a terceira temporada da ousada e genial série da lendária trupe cómica britânica, originalmente exibida pela BBC entre 1969 e 1974. Os episódios, de meia-hora cada, são protagonizados por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin.

DOCUMENTÁRIOS

Texas Metal

Discovery, 21h

Estreia da quarta temporada de Texas Metal, que espreita o mundo da construção de automóveis personalizados no Texas, um dos locais do mundo com mais fanáticos do automobilismo. Uma fornada de episódios recheada de prazos apertados, projectos ambiciosos e clientes exigentes.

Jazzé Duarte

RTP2, 22h52

José Duarte é Jazzé Duarte, o dedicado protagonista do programa de rádio 5 Minutos de Jazz, que celebrou 52 anos em 2018. Este documentário de Jorge Paixão da Costa celebra a paixão pela música deste especialista português que dedicou a vida à divulgação do jazz.