Primeiro toque de Alaba na bola deu vitória ao Real Madrid

A recente conquista da Supertaça Europeia, com um triunfo por 2-0 sobre o Eintracht Frankfurt, terá reforçado a confiança no balneário do Real Madrid. Como se não bastasse, o empate do Barcelona no arranque da Liga espanhola (0-0 com o Rayo Vallecano) terá actuado ainda como aditivo para as aspirações “merengues” neste regresso ao campeonato. Mas a missão foi bem delicada (1-2).

No terreno do Almería, um adversário que voltou nesta época ao principal escalão, o Real Madrid percebeu cedo que não teria vida fácil. Aos 6’, o extremo belga Largie Ramazani foi lançado em profundidade e, quase sem oposição, bateu Courtois sem aparente dificuldade.

Foi o mote para um jogo quase de sentido único... na direcção contrária. Só na primeira parte, foram 17 remates contra dois do Almería (seriam 29 no final do encontro) e um controlo absoluto das operações, com solicitações constantes nos flancos, em especial no esquerdo, onde pontuava Vinícius Jr. Foi ele, quase sempre vigiado por dois adversários, o principal quebra-cabeças dos anfitriões, compactos no seu 5x3x2.

Ainda antes do intervalo, Toni Kroos descobriu na área Lucas Vázquez, que acertou em cheio na baliza, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo. Aos 60’, porém, o lateral marcou mesmo após uma jogada confusa na área e repôs a igualdade, abrindo caminho à reviravolta.

Parecia uma questão de tempo até ao segundo golo “merengue” e ele chegou aos 75’. David Alaba entrou em campo para o lugar de Mendy, aproximou-se da bola e, no primeiro toque, transformou um livre directo num golo de alto calibre, colocando desde já o Real Madrid na posição em que terminou a Liga passada.