França assolada por seca que bate recordes e incêndios sem precedentes

Cerca de 400 bombeiros de seis países da UE juntaram-se aos mais de 1000 franceses que combatem as chamas na Gironda. Regiões impõem medidas de poupança de água perante a pior seca desde 1958.

A braços com a seca mais severa em 64 anos e com uma onda de calor que pôs os termómetros a marcar mais de 40 graus, França enfrenta uma vaga de incêndios sem precedentes. Na sexta-feira, milhares de bombeiros estiveram a combater as chamas em dezenas de locais por todo o país e seis países da União Europeia enviaram aviões, camiões e pessoal para ajudar.