Ex-polícia condenado a sete anos de prisão por participar na invasão do Capitólio

Depois de 6 de Janeiro de 2021, Thomas Robertson, de 49 anos, disse que estava preparado para combater numa guerra civil. Perante o juiz, culpou o álcool e os algoritmos do Facebook.

Um sargento da polícia de uma pequena localidade no estado norte-americano da Virgínia, que participou na invasão do Capitólio e foi entretanto despedido da força policial, foi condenado, na noite de quinta-feira, a sete anos e três meses de prisão por seis crimes relacionados com o ataque de 6 de Janeiro de 2021.