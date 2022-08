Em família: passeios entre castelos, bonecos e cogumelos

FESTIVAIS

O Sol da Caparica

11 a 15 de Agosto

Numa sétima edição estendida a cinco dias e com um novo palco dedicado à dança, o cartaz não deixa os créditos por mãos alheias. Clã, Virgul, Jimmy P, Fernando Daniel, Calema, Bonga, Piruka, HMB, Richie Campbell, Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Mafalda Veiga, António Zambujo, Bárbara Bandeira, Tiago Bettencourt, Carlão e José Cid são apenas alguns dos anfitriões do programa musical, a que se juntam espectáculos de comédia e um Dia da Criança (domingo), animado por Miss Cindy, As Canções da Maria, o Maravilhoso Mundo do Ambiente e a Mega Dança Tik-Tok. O festival tem lugar no Parque Urbano da Costa da Caparica. O bilhete diário custa 22€ (2,40€ no Dia da Criança); o passe, 75€.

Bons Sons

12 a 15 de Agosto

Com a premissa (e o orgulho) de ter um cartaz irrepetível, feito de uma vasta colheita de projectos com o carimbo nacional, e contar com o envolvimento da comunidade, o festival volta a instalar-se em Cem Soldos (Tomar) para viver a aldeia. No cartaz da 11.ª edição alinham nomes como Aldina Duarte, B Fachada, Bateu Matou, Cassete Pirata, Marta Ren, Pluto, Rui Reininho, Lena D’Água, A Garota Não ou Rita Vian, a par de oficinas, caminhadas, jogos tradicionais, artesanato, contos e lengalengas. Bilhetes a 25€ (dia) e 60€ (passe), sendo a entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

FESTAS

Festa da História de Bragança

12 a 15 de Agosto

Bragança, século XIV. Pelas ruas da cidadela há soldados que guardam o castelo, gatunos à espreita de bolsos alheios, mercadores que entoam pregões. Quem quiser entrar nesta Festa da História, que promete uma viagem ao ano de 1371, pode ainda dar de caras com cavaleiros e princesas, videntes, demonstrações de falcoaria, danças do povo, torneios, jogos infantis, artes circenses, esgrima, ofícios tradicionais, cortejos e iguarias da época. Marcada pela invasão das tropas castelhanas e a retoma da sua posse (e paz) após a assinatura do Tratado de Alcoutim, selada pelos reis D. Fernando e D. Henrique II de Castela, esta edição tem as portas abertas do meio-dia à meia-noite (excepto sexta, a partir das 18h). A entrada é livre.

TEATRO

Olhó Boneco

13 a 15 de Agosto

Vila do Conde recebe a primeira edição do festival de marionetas Olhó Boneco, cortesia da companhia Lafontana - Formas Animadas. Espalhadas pelo Parque da Cidade estão as figuras do Teatro Dom Roberto, uma forma de teatro popular de fantoches feita nas ruas apenas por um bonecreiro. Marcelo LaFontana, José Gil, Filipa Mesquita, Nuno Pinto, Vítor Costa, Jorge Soares, Fernando Cunha e Ricardo Ávila são alguns dos mestres da arte, a quem cabe dar vida a personagens como o Diabo, a Rosinha, o Campino, o Padre, o Barbeiro ou o Polícia. Sábado, a partir das 15h; domingo e segunda, a partir das 11h. A entrada é livre.

Germinação

15 de Agosto

Com texto de Abel Neves e encenação de Paulo Duarte, a peça do Teatro do Montemuro centra-se em Alpindo e Boleta, dois amigos gaiteiros para quem a vida é “jardinagem e uma constante viagem”, feita de histórias para contar, palavrinhas inventadas e ideias germinadas, sempre com sabor musical. É apresentada no Espaço Montemuro de Castro Daire, segunda às 10h30 (com entrada livre sujeita a reserva prévia), integrada no Festival Altitudes que ali decorre até 20 de Agosto.

EXPOSIÇÃO

A Arte dos Cogumelos

28 de Junho a 31 de Dezembro

Patente no Celeiro e no Lagar da Quinta de Serralves (Porto), a exposição comissariada por Francesca Gavin procura demonstrar a relação simbiótica entre arte e ciência, natureza e humanidade. Entre pintura, fotografia, colagem, escultura, design, som, têxteis e meios digitais, estão reunidos trabalhos centrados na essência dos fungos e na utopia que os “humildes” cogumelos representam para muitos artistas – ideia alicerçada pela investigação genética que revelou que “não são nem plantas nem animais, antes constituindo um reino natural à parte”, explica a folha de sala. Angelo Plessas, Carsten Höller, David Fenster, Diana Policarpo, James Kerr, Jonathan Zawada, Laurence Owen, Kristel Peters, Mae-Ling Lokko, MycoLyco, Pentagram, Sofia Arez, Takashi Homma e Vanessa Barragão estão entre os artistas representados. Sábado, às 11h (e dia 21, à mesma hora), há visita orientada e aberta a famílias, com bilhetes entre 5€ e 10€ (grátis para crianças até aos 12 anos).

CINEMA

Cinema ao Ar Livre

3 de Julho a 28 de Agosto

Quando, no meio da atrapalhação, uma cegonha do centro de entrega de bebés se engana no endereço e deixa um panda recém-nascido na família errada, o caos instala-se. Este é o ponto de partida para A Grande Viagem, filme de animação de Billy Frolick, que na versão portuguesa conta com as vozes de José Raposo, Rui Unas, Diogo Dias e Fernando Mendes. A aventura vai à tela do Jardim Municipal de Oeiras onde, até ao final do mês, decorre o ciclo de Cinema ao Ar Livre dedicado aos mais novos (M/6). Com sessões marcadas para os domingos, às 10h30, seguem-se os filmes Bráulio e o Mundo dos Gatos (21) e Khumba (28). A entrada é livre.

ACTIVIDADES

Peddy-Paper Científico

13 de Agosto

Num percurso com cerca de dois quilómetros, dinamizado pelo Centro Ciência Viva de Guimarães, convidam-se os andarilhos a partir à descoberta da ciência que habita a cidade. O centro Curtir Ciência, a muralha, o castelo, o Paço dos Duques e a Praça da Oliveira são os pontos marcados no mapa de exploração. Sábado, às 10h, com repetição a 20 de Agosto e a 10 de Setembro. Informações e inscrições aqui.

Oficinas de Verão da Casa da Arquitectura

4 de Julho a 26 de Agosto

O Serviço Educativo da Casa da Arquitectura, em Matosinhos, propõe uma série de oficinas para preencher os dias de Verão. Direccionadas a crianças entre os seis e os 12 anos, as actividades são repartidas entre o Atelier do Desenho, Uma Casa à Medida, Design Modular e Casa na Floresta, e complementadas com uma exposição final dos trabalhos num lanche partilhado com as famílias. De segunda a sexta, das 10h às 12h30 e das 14h30 às 17h, com preços entre os 50€ (oficina) e os 100€ (semana completa). Inscrições aqui.