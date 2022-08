Varíola-dos-macacos: primeiro animal infectado por transmissão de humano

Um galgo-italiano macho, com quatro anos e sem nenhum problema clínico anterior, é o primeiro animal infectado com varíola-dos-macacos a partir da transmissão dos seus donos. As borbulhas com pus (ou pústulas) similares às visíveis em humanos com a doença começaram a surgir no abdómen do cão, 12 dias depois dos primeiros sintomas dos seus donos – dois pacientes franceses.