Governo aprova reforço de abono de família para 400 mil crianças que vivem em pobreza

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o reforço do abono de família e altera os escalões de acesso e aprovou a Garantia para a Infância, uma medida destinada a crianças e jovens menores de 18 anos que pertençam a agregados familiares que se encontram em situação de pobreza extrema. O encontro entre governantes aprovou ainda a despesa associada à aquisição de 81 veículos de combate a incêndios rurais, detalhou o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas.

Na conferência que seguiu o encontro do executivo, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmou que os dois apoios destinados às famílias e crianças são “determinantes” e dão cumprimento aos compromissos assumidos no programa de Governo, atribuindo até 600 euros por ano a cada criança (no 1.º e 2.º escalão), “seja através de abono de família, seja através de sistema fiscal de IRS”. Deverão beneficiar cerca de 400 mil crianças, estima a governante.

A medida que vai ser implementada “de forma faseada no último trimestre” deste ano (ou seja, a partir de Outubro) e “serão pagos os retroactivos desde 1 de Julho”. “A medida ficará completa em 2023, em que todas as crianças terão no mínimo 50 euros por mês, independentemente da idade”, especificou Ana Mendes Godinho, recordando que, até agora, este valor mensal decrescia em função do aumento da idade.

A este reforço somar-se-á o apoio Garantia para a Infância (destinado a crianças em pobreza extrema), que complementará a prestação do abono de família de modo a garantir:

em 2022: montante global de 840 euros por ano por criança ou jovem; e

em 2023: montante global de 1200 euros por ano por criança ou jovem

Segundo as contas do Governo serão abrangidas por este apoio aproximadamente 123 mil crianças. Também este apoio será faseado:

em 2022: apoio de 70 euros por mês

em 2023: apoio de 100 euros por mês

O cálculo terá por base os valores de abono atribuídos em 2022 e a dedução à colecta dos descendentes e ascendentes previstas no Código do IRS relativa aos rendimentos de 2021 objecto de liquidação em 2022.

Além destes apoios foi aprovada a aquisição de 81 veículos para combate a incêndios rurais, de forma a aumentar a capacidade operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (no âmbito da execução do Plano de Recuperação e Resiliência).

Questionados em relação à contratação de Sérgio Figueiredo os membros do executivo recusaram-se a responder, dizendo que se tratavam de questões que deveriam ser dirigidas ao Ministério das Finanças.