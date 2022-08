A olhar para o tecto nas férias? Volta a fazer estes quizzes

Esqueceste-te de levar o livro para a praia? Ou estás só a existir no sofá? Aqui ficam alguns quizzes para te animar. E pôr a cabeça a funcionar.

“Pedras no caminho? Guardo todas.” Quem disse (realmente) estas frases?

São frases que nos habituamos a ver tantas vezes, que já não questionamos quem as disse. Mas será que foi mesmo Fernando Pessoa quem disse que ia guardar todas as pedras que lhe aparecessem no caminho? Confirma aqui.

Vinte anos depois do primeiro filme, ainda sabes tudo sobre Harry Potter?

Marcou (pelo menos) uma geração, que, 20 anos depois, ainda não ultrapassou a saga. Há quanto tempo não fazes uma maratona de filmes? Será que ainda sabes tudo? Testa.

O que é que sabes sobre o período?

Sangue, pensos higiénicos, tampões, cuecas e copos menstruais. Não é uma conversa só para quem menstrua. O que é que sabes sobre o período?

Achas que sabe tudo sobre o 25 de Abril?

Prestaste atenção às aulas de história? Sabes qual foi a senha radiofónica que deu início à revolução? Isso e muito mais, para testar (ou aprender) aqui.

O que sabes sobre o preservativo? Testa os teus conhecimentos

De que era feito o primeiro preservativo? E quando foi criado? Para que serve? Há tanto para descobrir sobre ele. Vê aqui.

“Coca-cola? Água!”: quem disse as frases que marcaram 2021?

Lembras-te de 2021? Não foi assim há tanto tempo. E há frases que merecem ser recordadas. Quem disse estas?

Achas que sabes tudo sobre cerveja só porque bebes muita? Testa aqui

Querias estar a beber cerveja? Damos-te a segunda melhor opção: vê o que sabes sobre ela.