As importantes conquistas para uma nova geração de estudantes

As qualificações são um eixo central do nosso futuro como país e como indivíduos. Foi assim com a luta contra o analfabetismo, correndo contra o prejuízo de uma economia que se industrializou tarde e mal, com indústrias e serviços manuais e mal-remunerados. É, ainda, assim a experiência de vida de milhares que foram os primeiros da sua família a ir para o ensino superior, a poder escolher outra profissão e ganhar novos horizontes e melhores rendimentos.