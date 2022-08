O simbolismo do 11 de Agosto para os brasileiros está ligado a Portugal

Foi nesse dia, em 1827, que D. Pedro I decretou a instalação dos cursos jurídicos no Brasil e deu mais um passao para “se livrar dos laços com Portugal”.

Nada mais simbólico do que realizar nos dias 11 de Agosto actos em defesa da democracia e do Estado de direito, pois foi nesse dia de 1827 que D. Pedro I decretou a instalação dos cursos jurídicos no Brasil.