São Cristóvão e Neves, o novo paraíso para os milionários africanos

O programa de cidadania em troca de investimento tem tanto tempo quanto a independência do país e está atrair muitos ricos do continente africano. Os quenianos são os mais recentes a interessarem-se pelas boas escolas, impostos baixos e bom ambiente de negócios.

São Cristóvão e Neves e o Mónaco têm duas coisas em comum. Além de serem duas das mais pequenas nações do mundo, são também as que mais multimilionários atraem per capita.