Onda de manifestações no Brasil em defesa da democracia: “Queremos eleições livres e tranquilas”

Leitura de manifestos na Faculdade de Direito de São Paulo foi o pontapé de saída para uma série de eventos em várias cidades do país de apelo à salvaguarda do Estado de direito e do sistema eleitoral brasileiro.

Quando faltam apenas dois meses para uma das eleições presidenciais mais polarizadas de sempre no Brasil, milhares de pessoas estão a aderir, esta quinta-feira, em várias cidades do país, a uma onda de manifestações e de cerimónias em defesa da democracia, do Estado de direito e do sistema eleitoral, e de oposição, mais ou menos assumida, ao Presidente, Jair Bolsonaro.