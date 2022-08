Vidigueira da tomatada e do gaspacho: uma semana gastronómica à grande e à alentejana

Gaspacho de uva e peixe rei frito? Temos. Com carapaus fritos, choco frito, à alentejana como manda a lei? Também.

E quanto a tomatadas, é certo e sabido: com ovos e carapaus fritos, com plumas de porco grelhadas, de enchidos, com ovos escalfados, até de pato e ovo a baixa temperatura.

É a Semana Gastronómica do Gaspacho e da Tomatada, de 15 a 21 de Agosto na Vidigueira, em colaboração com vários restaurantes locais.

"Os produtos locais estão à mesa e, durante uma semana, é possível usufruir de experiências gastronómicas inigualáveis”, garante a autarquia local. Aqui, sublinhe-se, “o tomate será o principal ingrediente”.

O convite é para “degustar saberes e sabores da tradição gastronómica do concelho” e aconselha-se “a reserva antecipada e encomenda de pratos aderentes da iniciativa”.

Além da celebração à mesa, o programa inclui também eventos especiais no dia 20 de Agosto, caso da música ao vivo ao jantar no 100 Moengas.

Mas o destaque maior, no mesmo dia, vai para o que se vai passar no Centro do Património e Turismo de Vidigueira. Será tempo de aprender com quem mais sabe da arte na Oficina do Gaspacho. A aula é dedicada à confecção do gaspacho à moda do Alentejo"pelas mãos sábias da Dona Céu”. É uma oficina que promete juntar o muito útil ao muito bom; repare-se: “venha meter a mão no pão e almoce em boa companhia” e, detalhe, “a refeição será regada com vinho de talha do Centro Interpretativo do Vinho de Talha”. É aconselhável reserva antecipada com o centro (284 437 410, posto.turismo@cm-vidigueira.pt).

