Exportações de vinhos descem ligeiramente. Representaram 432 milhões até Junho

“[...] De Janeiro a Junho de 2022 registou-se um decréscimo de 1,28 por cento em valor nas exportações comparativamente com o período homólogo de 2021, tendo ultrapassado os 432 milhões de euros (menos 5,6 milhões de euros face ao mesmo período de 2021)”, indicou, em comunicado, a ViniPortugal.

A associação destacou o crescimento destas exportações em mercados como Angola (+55,2 por cento) e Japão (+21,6 por cento). No sentido contrário, a Rússia apresentou uma queda de 62,1 por cento neste período. A China, Alemanha e Suécia também estão entre as principais descidas, com perdas de, respectivamente, 47,7 por cento, 12,8 por cento e 16,8 por cento.

Entre Janeiro e Junho, as exportações de vinhos portugueses para o mercado comunitário apresentaram uma quebra em valor de 5,1 por cento, enquanto os países terceiros aumentaram 2,2 por cento em comparação com o mesmo período de 2021.

“As exportações de vinho estão a cair há alguns meses, números que começámos a prever desde o momento em que os produtores registaram falta de matéria-prima na sua produção e problemas na sua distribuição”, afirma, no mesmo comunicado, o presidente da ViniPortugal — Associação Interprofissional do Vinho, Frederico Falcão.

Para o responsável, a conjuntura internacional é a principal causa deste retrocesso, que contrariou o crescimento de dois dígitos, verificado em “grande parte” de 2021 e no início do corrente ano. “Como tal, acreditamos, ainda assim, que possamos terminar 2022, com um balanço positivo”, conclui.