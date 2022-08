Reacções à morte de Chalana: “É um bocado de mim que parte”

Várias figuras do desporto lamentam o desaparecimento de uma das referências do futebol português das décadas de 1970 e 1980.

Têm sido muitas as reacções do universo do futebol (e não só) à morte de Fernando Chalana, antiga glória do Benfica e da selecção nacional. O sentimento geral é de consternação.

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica

“As minhas primeiras palavras vão para a família, a mulher Cristina e a filha Marina, e partilhar com elas esta dor profunda e estender a toda a família benfiquista. Hoje perdemos uma das figuras marcantes da história do futebol do Benfica. Ele foi um dos jogadores mais talentosos que vestiram o manto sagrado, é um dia de profunda tristeza. É um bocado de mim que parte, tinha uma diferença de 12 anos do Chalana, mas ainda partilhei o balneário com ele e fomentámos uma bonita amizade. Sabendo da doença degenerativa que ele tinha, era uma notícia que mais dia menos dia ia chegar, mas é uma tremenda tristeza”, disse à BTV.

Simão Sabrosa, director do Benfica

“É um dia triste. Guardaremos para sempre as melhores memórias de Chalana. Os mais novos que não o viram jogar que procurem vídeos para verem”, reagiu à BTV.

Shéu, antigo jogador do Benfica

“Quero endereçar à família um abraço solidário neste momento difícil. Tive o privilégio de passar muito tempo com o Chalana, primeiro como colega, depois como funcionário do Benfica. Como jogador, foi um dos maiores do futebol português, era um jogador de qualidade mundial, reservávamo-lo para as situações difíceis, de um momento para o outro ele resolvia. Não há palavras para caracterizar o Chalana, é um momento muito triste para todos nós”, afirmou à SportTV.

Álvaro Magalhães, antigo jogador do Benfica

“Partiu o meu irmão, grande companheiro, considerava-o como um irmão. Uma pessoa extraordinária, como jogador era um génio. Costumo dizer que os melhores jogadores portugueses foram o Eusébio, que já nos deixou, o Chalana, que parte hoje, e o nosso Ronaldo. O Chalana era um génio e como pessoa não há palavras, sempre disponível para ajudar. É o meu ‘​Chalanix’​, vai ficar sempre na memória de todos os portugueses e amantes do futebol”, disse à CNN.

Humberto Coelho, vice-presidente da FPF

“Foi uma notícia muito triste, apesar de pensar que ele estava num estado bastante perturbante. O que é certo é que o Chalana foi uma pessoa extraordinária, um jogador fantástico, com uma alegria de jogar fora do comum. Para ele, o futebol era tudo. Acordar assim não é muito agradável... Há que lembrar com saudade o que ele fazia, a técnica, a habilidade, a entrega, o entusiasmo que ele tinha, além da amizade e do companheirismo. É uma saudade muito grande e uma tristeza, porque eu gostava muito dele”, disse à Sport TV.