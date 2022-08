No Lapedo pode haver um abrigo anterior à criança que ali foi sepultada há 29 mil anos

Sobre a mesa há mandíbulas de raposa, javali e veado, um casco de cavalo praticamente intacto e dois ossos que terão pertencido a um leopardo. “É raro encontrar vestígios de um grande felino numa escavação em Portugal. Às vezes aparecem de lince, mas não de um animal de grande porte como o dono destes ossos, que agora temos de estudar para determinar a espécie”, diz Montserrat Sanz, arqueóloga catalã especializada em fauna, que trabalha com frequência em território nacional, em particular no Vale do Lapedo, uma garganta estreita com 1,5 quilómetros, ladeada de penhascos que podem chegar aos 100 metros de altura.