FBI faz buscas na casa de Trump na Florida

Donald Trump revelou esta segunda-feira que a sua casa em Mar-a-Lago, Palm Beach, no estado da Florida, foi alvo de uma “rusga” de agentes do FBI.

“Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não era necessária nem apropriada”, disse em comunicado o antigo Presidente dos Estados Unidos.

Num extenso texto em que reclama estar a ser vítima de perseguição, Donald Trump sublinhou que a busca foi não foi anunciada e diz que esta é uma acção como “nunca aconteceu” a um Presidente norte-americano.

“Até arrombaram o meu cofre”, contou o republicano no comunicado em que, sem fornecer quaisquer provas, acusa os democratas de utilizar o Departamento de Justiça como arma para o afastar da corrida às Presidenciais de 2024. “Um tal assalto só poderia ter lugar em estados falhados do terceiro mundo”.

O FBI ainda não deu explicações sobre as buscas realizadas.

O jornal The New York Times, que falou com duas fontes próximas da investigação,​ e outros meios de comunicação norte-americanos avançam que a busca se centrou em caixas de material que Trump terá levado com ele para as suas propriedades depois de abandonar a Casa Branca. Segundo o New York Times, as caixas conteriam várias páginas de documentos confidenciais.

Em Fevereiro deste ano, foi anunciado que os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos tinham recuperado 15 caixas de documentos e outros itens da casa de Trump em Mar-a-Lago. Todo esse material deveria ter sido entregue pelo ex-Presidente quando abandonou a Casa Branca, mas Trump só o fez quando foi ameaçado de consequências caso não cumprisse a lei.

O Politico lembra que um mandado de busca executado exigiria a assinatura de um juiz federal, que emitiria o mandado com base em provas de um potencial crime.

“Qual é a diferença entre isto [as buscas] e o Watergate, em que os agentes invadiram a Comissão Nacional Democrática? Aqui, ao contrário, os Democratas invadiram a casa do 45.º Presidente dos Estados Unidos”, reclama Trump. De acordo com a CNN, Trump não se encontrava na propriedade quando foram realizadas as buscas.