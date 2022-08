Britney Spears regressa à música em colaboração com Elton John

Artista norte-americana volta à música para colaborar no tema Hold me closer . É o primeiro trabalho desde que conseguiu o fim da tutela a que estava sujeita.

Britney Spears vai voltar ao mundo da música, seis anos depois do último álbum de originais, numa colaboração com Elton John, revelou esta segunda-feira um porta-voz da artista.

Os detalhes divulgados ainda são poucos, mas sabe-se que os dois artistas vão colaborar no tema Hold me closer, apresentado nas redes do músico britânico com apenas uma imagem.

O anúncio confirma os rumores que circulavam nas últimas semanas sobre uma possível colaboração entre os dois para uma nova versão de Tiny dancer, um êxito de Elton John lançado originalmente em 1971.

A participação de Britney Spears marca o seu primeiro trabalho desde que conseguiu o fim da tutela que controlou durante 14 anos a sua vida pessoal, financeira e profissional.

Em Dezembro de 2021, numa publicação no Instagram, Britney Spears confessou que os 13 anos em que esteve sob controlo restrito do pai a deixaram traumatizada e com medo das pessoas e do negócio da música. Admitia, por isso, não fazer música como forma de demonstrar a sua nova independência.

“Suponho que possa parecer estranho para a maioria das pessoas que não queira fazer mais música…”, escreveu. “Não fazer mais música é a minha maneira de dizer ‘vão-se lixar'”, acrescentou.