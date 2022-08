Como escolher e cozinhar com curgete, beringela e melão

Tem o frigorífico abastecido com os legumes e frutas de Verão, mas não sabe o que fazer com eles? Aproveite as curgetes, as beringelas, o melão e a melancia para preparar repastos para a família, a pensar nos dias mais quentes.

Eis algumas dicas para deixar estes ingredientes brilharem:

Curgete

Este pode ser um conselho óbvio para muita gente, mas continua a ser útil: apesar de terem texturas completamente diferentes, a batata e a curgete podem ser usadas, por vezes, com a mesma finalidade em receitas — por exemplo, em sopa. Se for para fazer uma salada, garanta que cozinha primeiro a curgete para retirar a humidade.

Na hora de ir às compras, escolha as curgetes que lhe pareçam mais pesadas, tendo em conta o seu tamanho, e sem pontos moles ou pele enrugada. “As curgetes mais pequenas são tipicamente mais tenras, têm menos sementes e são mais saborosas”, aconselha Aaron Hutcherson, que desenvolve receitas para o The Washington Post.

Além disso, se tiver curgetes em abundância pode ralá-las e congelá-las durante um ano.

Para preparar pratos como um caril em que se devem saltear os legumes antes até que estejam dourados e firmes, escave o interior da curgete e retire as sementes, antes desse processo — a água está maioritariamente presente nesta parte do vegetal. Se depois quiser, pode adicionar o que escavou para não haver qualquer desperdício e adicionar cremosidade ao prato.

Ainda que queira adicionar sabor à curgete, não caia na tentação de fazer uma marinada. Asse ou grelhe as tiras de curgete e coloque o tempero depois enquanto ainda estiver quente para que os sabores sejam absorvidos.

Foto A berinjela deve ser pesada, há mais hipóteses de ser amarga se for leve Tom McCorkle/The Washington POst

Beringela

Se se considera um dos muitos cépticos em relação à beringela, grelhar este legume é uma óptima maneira de mudar a sua opinião. O sabor fumado apodera-se e o calor dá-lhe uma nova textura, mais sedosa e aveludada, quase semelhante à carne. Se não tiver um grelhador no jardim, funciona igualmente numa frigideira. Se a chapa estiver bem quente, há menor probabilidade de a cozinhar em demasia, ficando desagradável e sem graça.

Depois de grelhada, pode aproveitar a beringela para outras receitas, como sandes, moussaka ou baba ganoush, um paté típico do Médio Oriente.

Tal como a curgete, também a beringela deve ser pesada para o seu tamanho. Se for leve, provavelmente será amarga e repleta de sementes.

Se ainda assim preferir, pode usar o método do sal para retirar algum do amargo da beringela, que lhe dá a má reputação. Ainda assim, não é algo que o autor de livros de cozinha, Reem Kassis aconselhe: “Ainda que algumas pessoas argumentem que colocar sal antes de cozinhar afecta a textura e melhora a absorção de sabor, a diferença é tão residual que não vale o esforço e o tempo.”

Atenção: se grelhar ou assar uma beringela inteira, faça alguns furos antes. Caso contrário, pode explodir.

Foto Unsplash/Elena Mozhvilo

Melão, meloa e melancia

Para escolher a melancia certa, não vale a pena bater na casca. Em vez disso, procure um ponto amarelo (nem branco, nem verde) no fundo da melancia, onde assentava na terra. Se as clássicas riscas verde-escuras estiverem tingidas de amarelo não é bom sinal, indica queimadura do sol. Uma boa melancia deve também ser arredondada nos extremos com uma casca sem brilho. Deverá, ainda, ser pesada.

Na meloa laranja esteja atento ao aroma agradável. As meloas maduras devem ficar com uma pequena mossa, mas sem quebrar. A casca também deverá ser mais amarela do que esverdeada, é um sinal de maturidade. Já a meloa amarelada não é tão aromática, por isso use o teste da pressão.

As meloas e melões não são apenas usados em sobremesas. Em geral, ficam bem quando combinados com ervas frescas, pimentos picantes e ingredientes salgados, como carne ou peixe curado — por exemplo, a combinação de melão e presunto é bastante popular em Portugal. Já a melancia é uma escolha segura para um gaspacho, uma alternativa às sopas quentes nos dias de Verão.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Inês Duarte de Freitas