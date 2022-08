Um restaurante no meio de uma selva urbana em Lisboa? É o Animal

O novo restaurante fica ao lado da Avenida da Liberdade no Hotel Hotel e quer ser um óasis no centro da capital. A carta é uma viagem pelo mundo, com referências da Ásia, América do Sul e, claro, Portugal, sob o comando do chef Carlos Soares.

A fachada em azulejos verdes do Hotel Hotel não é discreta e dificilmente passa despercebida na pacata Travessa da Glória, a dois passos da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Mas quem cruza a porta não imagina o Animal que o interior reserva, e a surpresa das traseiras. Aberto há um mês, o restaurante é uma viagem de descoberta para o paladar com vista para um oásis no meio da cidade.

Não é uma hipérbole descrever como oásis a zona exterior do Hotel Hotel com o seu vistoso jardim vertical, obra dos suecos Vertical Garden Design, e uma piscina que convida a mergulhos por estes dias de calor na cidade. A vegetação quase tropical foi ganhando vida própria ao longo dos últimos dois anos — a abertura da unidade hoteleira estava inicialmente prevista para Maio de 2020.

O Hotel Hotel, propriedade do empresário português Alexandre Martins, abriu oficialmente a 28 de Dezembro, sem grande aparato, com 40 quartos, incluindo seis com terraço privativo — por estes dias, a diária ronda os 400€. Só agora, em Julho, abriu oficialmente ao público o restaurante que o habita, o Animal. A decoração do espaço com uma grande componente de design — ou não fosse este um membro da insígnia Design Hotels com obras de artistas como André da Loba ou Wasted Rita — convida a refeições com amigos nas espaçosas mesas e sofás.

Foto O Hotel Hotel abriu em Dezembro de 2021 Jorge Simão

A vegetação do exterior penetra o interior da sala numa transição suave com os azulejos verdes e vasos de plantas a decorar as largas colunas. São 40 lugares no interior e outros tantos na esplanada. Essa componente de design estende-se ao vestuário dos colaboradores do Animal, com assinatura da criadora Alexandra Moura.

E porquê baptizar o restaurante de Animal? “Estamos numa selva urbana”, lembra à Fugas a directora do hotel, Lúcia Cunha, que já passou por cadeias como a Ritz Carlton ou Anantara. O conceito assenta em quatro pilares, aponta: cru, fogo, animal e vegetal. A carta percorre estes elementos numa viagem ao globo, passando pela América do Sul, a Tartária, o Japão e, claro, Portugal, uma proposta do chef Carlos Soares, que antes de aqui chegar esteve aos comandos do restaurante de praia do Vila Joya, em Albufeira.

Foto O chef Carlos Soares Jorge Simão

Antes da oportunidade de viajar, à mesa chega um dos cocktails de assinatura do menu: Berry Me (12€) com vodka, puré de morango e sumo de limão, opção que irá agradar a quem tem preferência por bebidas adocicadas. Já para acompanhar a refeição, a responsável pela carta de vinhos nacionais e orgânicos, Vera Neto, recomenda um rosé açoriano, Curral Atlantis. Para quem preferir tinto, até há uma opção envelhecida no fundo do mar, o Atlântico.

Sushi, carne maturada e até tatuagens

O rosado do vinho combina na perfeição com a entrada escolhida, Burrata e Texturas de Beterraba (16€), um dos favoritos da carta, presente desde a abertura do hotel, quando o restaurante só funcionava para os hóspedes. Abrir o espaço à cidade foi uma decisão óbvia, assegura Lúcia Cunha, uma vez que os hóspedes, depois do pequeno-almoço, gostam de explorar os restaurantes das redondezas.

Foto Burrata com texturas de beterraba Jorge Simão

Por outro lado, apostar num restaurante sólido, acredita Carlos Soares, é também uma forma de “manter os clientes cá dentro”. “É mais desafiante porque temos de criar mais e diferente”, reconhece. Nesse sentido, a oferta passa também por sushi tradicional japonês – mas com peixes portugueses como a sardinha ou o carapau, feito ao momento pelo Saito Kosuke. E , claro, não são também esquecidas as opções vegetarianas.

Na cozinha, o peixe também brilha no tártaro de atum (com citrinos e o molho japonês Ponzu, 23€), ou não tivesse Carlos Soares sido um dos fundadores da Tartar-ia, um restaurante dedicado a esta iguaria. Para os amantes de carne maturada o Entrecôte, com cebolete e Srirracha (35€) é uma das recomendações do chef para principal. A porção generosa pode ser partilhada com o arroz asiático a acompanhar (7€). Ao escolher os ingredientes, o chef assevera dar “primazia ao que é português” e apostar na “excelência”.

Foto Tártaro de atum Jorge Simão

Para terminar, a chef pasteleira Kozue Morimoto traz a subtileza da cultura japonesa com o Semifrio de Maracujá e Coco (8€), o Chocolate Osaka (8€) ou a Panna Cotta de Morango e Baunilha (6€). Depois de tanta comida, como digestivo, esqueça as bebidas acólicas e confie nas escolhas da especialista em chás, Vera Neto, que estudou sobre esta bebida no Sri Lanka e criou várias infusões personalizadas para o Hotel Hotel.

Entre as outras propostas abertas a todos, e não só a hóspedes, destaca-se o pequeno-almoço e a possibilidade de participar em aulas de ioga. Os mais aventureiros podem até fazer uma tatuagem — sim, há mesmo um estúdio de tatuagens dentro do hotel. Até reza a lenda que quem tatuar as palavras Hotel Hotel ganha uma noite de estadia.

Restaurante Animal (Hotel Hotel) Tv. da Glória 22

1250-118, Lisboa

Tel.: 211 164 120

Site Instagram

Horários: restaurante aberto diariamente das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30; bar aberto de domingo a quinta até às 00h e à sexta e sábado até às 2h

A Fugas jantou a convite do Animal.