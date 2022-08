Champions: Dínamo Kiev será o adversário do Benfica no play-off

Ucranianos repetiram triunfo sobre o Sturm Graz, agora na Áustria, e vão receber as “águias” no dia 17.

O Dínamo Kiev será o obstáculo que o Benfica terá de contornar para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa ucraniana confirmou nesta terça-feira, na Áustria, a superioridade sobre o Sturm Graz (1-2), e garantiu um lugar na próxima fase.

O Sturm Graz empatou a eliminatória aos 27’, com um golo de Hojlund, mas os visitantes mostraram sempre maior autoridade na partida. Ainda assim, não encontraram o caminho para a baliza austríaca no tempo regulamentar e a eliminatória decidiu-se no prolongamento.

Le but de Vivcharenko sur une magnifique passe de Tsyhankov pic.twitter.com/fSBsH5WcKE https://t.co/bZ16w8wBok — Football UA (@FootbalUA_) August 9, 2022

Vivcharenko empatou a partida aos 97’, deixando o Dínamo em vantagem, e a expulsão de Sarkaria (105') levantou ainda mais dificuldades ao Sturm Graz, que acabou por sofrer o segundo golo aos 112’, após uma boa jogada colectiva, concluída por Tsygankov.

Com este desfecho, o Dínamo Kiev (que já tinha afastado o Fenerbahçe, de Jorge Jesus) apurou-se para o play-off da Liga dos Campeões, que será disputado, diante do Benfica, nos dias 17, em Lodz (Polónia), e 24 de Setembro, em Lisboa.