Guerra e inflação levam Adega Mayor a aumentar preços em 5 por cento

Não foi em todas as gamas, mas os preços dos vinhos da Adega Mayor subiram “à volta dos 4%, 5 por cento” este ano, por causa da guerra na Ucrânia e da inflação galopante.

A Adega Mayor cumpriu em 15 de Junho 15 anos, num ano marcado pela guerra na Ucrânia, a inflação galopante, taxas de juro a subir, que afectam a confiança dos consumidores.

Questionada sobre se a Adega Mayor já está a reflectir nos preços esta conjuntura, a empresária confirmou que sim.

“Tivemos de fazer já alguns aumentos, ainda que consigamos comportar [uma parte]. Se calhar, sacrificar alguma parte da margem”, salienta.

Mas uma coisa é certa: “tudo o que seja vidros, garrafas, produção de energia, são impactos enormes, além do impacto da não entrega nos timings acordados e que isso, obviamente, pode ter impacto naquilo que é a própria disponibilidade do produto” no mercado, prossegue a presidente executiva.

“Rótulos, tudo o que é cartão, tudo o que é papel, a parte energética, tudo isto está a ter impacto, por isso temos de ser cautelosos”, admite a gestora.

Rita Nabeiro vê com preocupação a guerra na Ucrânia, nomeadamente do ponto de vista “humano” e por considerar que isto pode ser “muito o início”.

“Acredito que Portugal, neste momento, está a beneficiar do facto de estar num dos extremos da Europa, no extremo oposto onde está a acontecer a guerra, temos cada vez mais estrangeiros a querer residir em Portugal, temos inclusivamente o regresso do turismo e isso também está a fazer com que o consumo volte a níveis de pré-pandemia”, afirma a empresária.

Questionada sobre quanto aumentou o custo de energia, a empresária diz não poder quantificar isso este ano, mas poderá andar à volta dos dois dígitos.

[Em 2021] conseguimos reduzir os custos energéticos em cerca de 8 por cento, para 2022 as perspectivas não são positivas e estimamos um aumento que não conseguimos ainda quantificar”, afirma.

“Vamos sentir particularmente isso agora no período da vindima. Temos todo o arrefecimento das cubas, que exige uma capacidade energética maior, e aí há um consumo maior”, acrescenta.

O futuro e os recursos hídricos

Entre os desafios futuros está o dos recursos hídricos. “Já o era, é pena que só falemos desses temas quando entramos de facto em crise”, lamenta.

Esse desafio, por exemplo, “tem a ver muito com aquilo que é o planeamento ou permissão do que é determinado tipo de culturas” e “algumas dessas culturas até são mais absorventes do que a vinha”, prossegue a empresária, dando exemplos.

“Estamos a entrar por um tipo de registo de intensivo e super-intensivo e amanhã vamos ter saudades de ver o Alentejo com o seu montado e com aquilo que de facto tanto o caracteriza”, alerta, defendendo que é preciso “haver equilíbrio”. “Não sou contra que possa haver outro tipo de culturas, mas tem que haver esse equilíbrio”, reforça Rita Nabeiro.

“Faz-me muita confusão como é que um produtor como nós não tem tido possibilidade, nos últimos anos, de ter direitos para plantação de um hectare de vinha que seja, mas ao meu lado tenho hectares e hectares de perder de vista de amendoal intensivo e olival intensivo, há aqui um desequilíbrio”, aponta a empresária, que diz compreender, mas sublinha que lhe “custa aceitar”.

“Fala-se de barragens, mas se não chove não vai haver água nas barragens, Portugal já devia estar a começar a implementar soluções como a dessalinização”, defende a presidente executiva da Adega Mayor.

“Há muito tempo que defendo [avançar para a dessalinização] que, mesmo eventualmente com os custos que tenham, mas olhando para países como Israel que já o faz há muito tempo”. “Não resolve o problema, é verdade, mas nós também não vamos conseguir resolvê-lo de outra forma, mitiga pelo menos uma parte dos impactos”, argumenta, porque a escassez de água acaba por levar, normalmente primeiro, ao corte nas culturas, “mas é essa agricultura que também faz mover a economia local”.

E se a economia local deixar de existir, “deixamos de ter pessoas, há uma desertificação agrícola e humana do território e acho que se tem de pensar em modelos diferentes de se fazer as coisas”, considera.

As alterações climáticas são “um grande desafio para todos”, em particular “com quem trabalha com o sector agrícola”, remata Rita Nabeiro.