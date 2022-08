Facturação da Adega Mayor sobe para 5,6 milhões. Adega nova será revista

A facturação da Adega Mayor subiu 10 por cento em 2021, face a 2020, para 5,6 milhões de euros. A CEO da empresa, Rita Nabeiro, avança à agência Lusa que entre 2022 e 2023 estão previstos investimentos de 500 mil euros.

A Adega Mayor “fez 15 anos no dia 15 de Junho deste ano”, diz Rita Nabeiro, que elege os “dois últimos anos” como aqueles que foram “particularmente desafiantes” na vida da empresa, que faz parte do grupo Nabeiro.

“Destaco precisamente este período da pandemia porque foi um momento que ajudou a equipa a estar mais unida e a superar algumas das nossas metas”, sublinha, referindo que conseguir, “em particular, no ano passado, o melhor ano de sempre” em termos de resultados “é gratificante”.

A facturação da Adega Mayor em 2021 foi “5,6 milhões de euros”. “Ficámos acima do ano 2019 e vínhamos sempre com crescimento constante”, prossegue Rita Nabeiro. Face a 2020, o crescimento foi de 10 por cento.

A ideia é ter crescimentos “sustentados que nos possam permitir ir adaptando as infra-estruturas”, afirma a responsável, salientando que “mais do que só crescer por volume, a Adega Mayor tem uma estratégia” de se focar “no que é a construção de valor”, nomeadamente em momentos como o que se vive actualmente — em que “vai haver pressão nos preços, nas famílias”.

Construir uma marca leva tempo, “mas depois o retorno acaba por ser consistente e essa consistência acaba por ajudar à afirmação no mercado”, salienta.

Questionada sobre como correu a primeira metade do ano, a CEO diz que a Adega Mayor continua “com crescimento”, ressalvando que este ano está a ser comparado com um período distinto, o de 2021, em que o primeiro trimestre foi penalizado.

“Arrancámos com um atraso no primeiro trimestre de quase 50 por cento de quebra de vendas porque estivemos confinados e tivemos que recuperar tudo o que tínhamos perdido nesse primeiro trimestre e não só [pois] até ao primeiro semestre o mercado estava fechado”, recorda, salientando que o canal HoReCa (Hotéis, Restaurantes e Cafés) caiu.

“[Depois] conseguiu recuperar desse atraso e ficar ainda acima daquilo que foi 2019, foi de facto um momento de superação. Este ano estamos também com boas perspectivas de eventualmente atingir os nossos objectivos e ficar acima do ano anterior”, avança.

A pandemia levou também a que investimentos que não fossem prioritários fossem adiados.

“A Adega Mayor faz parte de um grupo empresarial e a pandemia acaba por ter um impacto no negócio”, em particular para quem trabalha com o canal HoReCa. “Não temos só a produção de vinho, nem só de café”, neste caso no grupo Nabeiro. “Também temos toda a distribuição e comercialização”, sublinha a empresária.

Por isso, o que não era prioritário foi adiado durante a pandemia: “Havia temas que eram importantes, mas que não eram prioritários e que agora é tempo de andar para a frente e retomar esses projectos, não queríamos era pesar naquilo que eram os custos do grupo”, explica.

“A curto prazo temos feito investimentos que são mais de ordem funcional, por um lado investimento a nível da transição digital, que já vínhamos fazendo”. Ter processos digitalizados é importante, nomeadamente quando se tem equipas dispersas geograficamente, como entre Lisboa e Campo Maior, para poder acompanhar informação actualizada, refere.

“Por outro lado, tudo o que tem a ver com a agricultura, esta transição para modo de produção biológico, temos que ter outro tipo de metodologias agrícolas”. O que “tem custos elevados”. Assim como as infra-estruturas, por exemplo, o edifício da autoria do arquitecto Siza Vieira, que “já tem 15 anos” e vai exigindo manutenção constante para que não se deteriore.

Adega nova e programas para famílias

“Para o futuro, além destes investimentos, temos uma segunda adega”, avançou, ressalvando que a adega desenhada por Siza é o “espaço emblemático” da Adega Mayor. A empresa tem um investimento previsto de 500 mil euros este ano em 2023 e “mais de um milhão de euros” para essa nova adega no futuro.

O valor da nova adega “vai ter que ser revisto, tendo em atenção” que os preços no “sector da construção têm disparado loucamente” e “mais de um milhão de euros certamente” será, afirma a empresária.

O próprio projecto arquitectónico, que foi pensado há quase três anos, será repensado, até porque “o crescimento tem sido um pouco até acima” do previsto e há que “acautelar que outro tido de necessidades” venham a surgir, explica a CEO.

Quanto ao negócio do enoturismo, que vale quase 5 por cento da facturação, este foi “muito impactado durante os últimos dois anos”, mas está agora “novamente a retomar, embora “não aos níveis de 2019, em termos de visitantes”.

No entanto, o preço médio de compras por visitante à porta da adega “aumentou substancialmente” e a Adega Mayor está a trabalhar “para ter programas mais inclusivos com as famílias”, diz.

Relativamente à biocosmética, a Adega Mayor decidiu procurar parceiros que ajudassem “a trilhar este caminho mais rápido” e surgiu uma “co-criação com uma pequena empresa portuguesa com duas jovens”, a Âmbar, em que foi concebido um produto com base no óleo de grainha de uva.

“Começámos a querer aventurar-nos numa área diferente e cada vez mais apostar em produtos que possam trazer este lado de inovação, mas também da economia circular”, explica, adiantando que a Âmbar tem dois produtos — creme de mãos e de corpo — e agora a ideia é alargar para os exfoliantes, sendo que a receptividade tem sido boa.

Internacionalização e mão-de-obra

Relativamente à internacionalização, a empresária recorda que a produção “é finita”, pelo que é preciso “gerir bem”. “Não nos interessa estar em todos os países do mundo a menos que tivéssemos produção para isso”, aponta.

“Queremos estar naqueles que nos acrescentam valor, o grupo Nabeiro está presente, além de Portugal — estou falar neste caso de comercialização e distribuição — Espanha, França, Suíça, Luxemburgo”. Também está no Brasil e em Angola. “Tudo portas que estão abertas” num universo em que a Adega Mayor concorre com todas as outras marcas.

Rita Nabeiro referiu ainda que há mercados onde nãos estão directamente, como EUA e Inglaterra, mercados que “são interessantes” e que “criam um barómetro para aquilo que é a visibilidade das marcas”, sublinha. O grupo também se encontra na Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica.

Sobre o mercado externo onde mais vende, Rita Nabeiro conta que antes era Angola e hoje é a Suíça, onde tem tido “um crescimento consistente”.

O mercado externo representa “à volta de 25 por cento” das vendas da Adega Mayor e Rita Nabeiro gostaria de reforçar a presença nos EUA e na Dinamarca e entrar em outros mercados como a Suécia e o Canadá.

A empresária destaca ainda o papel do comércio electrónico — a Adega Mayor era das poucas marcas de vinhos com uma plataforma de vendas online no início da pandemia —, que nesse período permitiu “crescer exponencialmente a nível de vendas online”.

O peso do comércio electrónio ronda entre 1 e 2 por cento. Abrandou agora um pouco, mas “não voltou aos níveis pré-pandemia”, salienta.

Actualmente trabalham 53 pessoas na Adega Mayor e a empresa vai reforçar neste período devido à vindima. “É preciso obviamente uma imigração qualificada, mas também precisamos de mão-de-obra para estes sectores primários”, defende, salientando que há “concorrência” na área geográfica, quer do amendoal como do olival.

“Há muito trabalho neste período do ano e há uma competição pelos recursos, nós como grupo temos essa capacidade de atracção e isso tem sido possível, mas temos de começar cada vez mais cedo”, remata.