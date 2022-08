Um Baga clarete com cara (e sabor) de cão

Não apareceu ninguém à apresentação do vinho Bruno Aleixo Clarete Baga 2021, feito pela Herdade do Rocim em colaboração com a bairradina Quinta da Lagoa Velha. O rezingão do Bruno queixou-se de que foram todos veranear para o Algarve. Teve o que merece. Quem passa a vida a atirar pedras corre o risco de levar com alguma. Na verdade, até teve sorte.