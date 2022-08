Estão abertas candidaturas para estágios remunerados no MAAT

Estágios são direccionados para estudantes do ensino superior entre os 18 e os 25 anos. Candidaturas terminam a 19 de Setembro.

Há novos estágios do Museu da Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) para estudantes do ensino superior dos 18 aos 25 anos, preferencialmente dos cursos com componentes de Artes (Ambiente, Electricidade, Electrónica, Energia, Física e Química) ou Ciências (Ambiente, Electricidade, Electrónica, Energia, Física e Química).

Os estágios iniciam a 3 de Novembro e têm a duração de seis meses. A bolsa de estágio tem o valor de cinco euros por hora, com a duração mínima de 13,5 horas semanais.

A 32.ª edição do programa “tem como objectivo principal proporcionar aos estudantes um aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos, através do contexto real de funcionamento do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, em Lisboa”, lê-se em comunicado.

As candidaturas podem ser feitas online até 19 de Setembro.