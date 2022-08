Dos Space Invaders aos néones, das secretárias limpas à oliveira: assim é trabalhar na Körber Porto

São dois pisos e mil metros quadrados para 74 pessoas — na verdade, ao todo há 194 pessoas a trabalhar na Körber Porto, mas em modelo híbrido. Muito espaço, portanto.

Em 2021, a empresa de tecnologia alemã abriu o seu escritório no Porto e é o que se vê: um open space, branco a perder de vista, cacifos para manter as secretárias imaculadas (vigora a flexibilidade da política de clean desk), salas de reunião com néones (inspirados no Cyberpunk 2077) e uma sala de jogos a remeter para os Space Invaders.

Se a maior sala de reuniões inclui referências a Berlim, cidade-sede da Körber Digital, cá fora há uma oliveira para “reforçar a cultura portuguesa que também inspira este escritório”, explica o projecto Living Offices, que visitou o espaço. E, claro, muitas paredes com vinil white board para anotar tudo o que é ideia brilhante — certamente, a luz natural ajuda a iluminar.

Este é o segundo episódio da sexta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar. Sabe mais sobre este escritório no site do projecto.