Casa Branca faz lobby para evitar que o Senado mude a política em relação a Taiwan

Senado adiou para Setembro uma lei que pode “deitar fora uma política de 40 anos” em relação a Taiwan, numa altura de grande tensão com a China.

A Administração Biden está a fazer lobby junto dos senadores do Partido Democrata para conseguir travar uma lei que alteraria a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan, incluindo a sua designação como um grande aliado fora da NATO, de acordo com fontes familiares com o processo.