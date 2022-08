Treinador do FC Porto descarta partir em vantagem na defesa do título

Sérgio Conceição inicia, com a recepção ao Marítimo, o caminho rumo ao primeiro bi-campeonato enquanto treinador portista.

Sérgio Conceição considerou, esta sexta-feira, que o FC Porto parte em “pé de igualdade” com os principais adversários em 2022/23, que será de defesa do título de campeão nacional e que os “dragões” iniciam este sábado (20h30, SPTV1), em casa, frente ao Marítimo.

“Obviamente, há favoritos. São os históricos três ‘grandes’ e o Sp. Braga. Mas não há vantagem por termos conquistado três campeonatos nos últimos cinco anos. Importante é olhar para a maratona de 34 jornadas. Estes clubes partem em pé de igualdade e tudo depende daquilo que fizerem em campo, pois não será o peso das camisolas que envergamos que decidirá algo”, reconheceu o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da recepção ao Marítimo.

Os “dragões” perseguem o 31.º campeonato e um inédito “bi” com Sérgio Conceição.

“Temos que defender o título. Depois de analisar os últimos campeonatos, retirámos algumas coisas importantes a não repetir. Difícil é ganhar muitas vezes e estarmos sempre motivados. Esse é o foco”, vincou.

“Cada um faz as suas análises. Temos uma Liga interessante, com equipas técnicas cada vez mais bem preparadas e jovens jogadores da formação a surgirem nas primeiras equipas. É de louvar muitas coisas positivas. Já viram a quantidade de atletas que saem da I Liga portuguesa para os melhores campeonatos do mundo?”.

Diogo Costa e Fábio Cardoso nas opções

Diogo Costa e Fábio Cardoso estão de regresso às opções de Sérgio Conceição para a recepção ao Marítimo, depois de terem cumprido suspensão na Supertaça, competição que permitiu ao FC Porto abrir oficialmente a temporada com mais uma conquista.

“As expectativas são as de sempre: fazer um bom jogo e conseguir a vitória. O Marítimo continua a ser uma equipa competitiva, organizada e que sabe o que tem de fazer nos diferentes momentos do jogo”.

Otávio e David Carmo continuam castigados, enquanto o sérvio Marko Grujic acusou fadiga muscular e juntou-se a Manafá e Evanilson no boletim clínico.

“O Grujic deu sinais positivos, tal como o Evanilson, mas vamos aguardar. Estamos preparados. É importante olhar para o adversário com respeito e humildade, mas, principalmente, olhar para nós e para o que podemos e devemos fazer para ganhar este jogo”, reiterou Sérgio Conceição.

Jorge Nuno Pinto da Costa vai atingir a marca histórica dos 2.000 encontros em todas as provas desde que foi empossado pela primeira vez como 33.º presidente da história dos “dragões”, a 23 de Abril de 1982, contando 1.357 vitórias, 361 empates e 281 derrotas no futebol, conquistando de 67 títulos, sete dos quais internacionais.