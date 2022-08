Caminhos distintos para os candidatos de sempre

Reconstrução no FC Porto, continuidade no Sporting e revolução no Benfica. Assim estão os pretendentes ao título na época que se inicia nesta sexta-feira e que será interrompida durante mês e meio por uma pequena competição chamada Mundial de futebol.

Mais uma época se apresenta no futebol português (e um pouco por toda a Europa), mas já sabemos que esta não será como as outras. Sensivelmente a meio de Novembro, com pouco mais de um terço das jornadas disputadas (13), o campeonato nacional vai parar por causa de uma pequena competição chamada Campeonato Mundial. Voltará cerca de um mês e meio depois, já passado o Natal e nos últimos dias de 2022, e já se sabe que uma paragem prolongada na época pode ter consequências imprevisíveis. O que for verdade a meio de Novembro pode não o ser no final de Dezembro. Por haver Mundial no Qatar (de 21 de Novembro a 18 de Dezembro), esta será uma temporada com dois inícios e não há nada a fazer.