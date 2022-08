Livro de praia

Desde que há uns meses fui a Istambul que não saio de Istambul. E isto especialmente sempre que vou à praia. Há razões fortes para isso e resumem-se a um Nobel: Orhan Pamuk. Se um viajante que ama uma cidade por ela passeia a ler o seu escritor é certo e sabido que cidade, viagem e literatura se fundem num corpo só. E isto, no caso de Orhan, é dizer que se entra num labirinto do qual é difícil sair, particularmente por falta de vontade. Quer o destino que quase todos os dias vá à praia e leve como companhia o meu Orhan. Estou naquela fase de ler tudo o que ele já pintou. Eu não quero sair de Orhan, tornou-se uma coisa física, como, aliás, é a obra deste turco cosmológico, que ficciona sem nunca sair ele próprio do texto.