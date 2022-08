Jô Soares foi um exibido assumido, um diplomata em pleno showbusiness

Poliglota erudito, artista que ganhou as telas, os palcos e os livros com irreverência e usou o peso como marca a seu favor. O apresentador estava internado num hospital de São Paulo. O funeral será apenas para familiares e amigos.

Jô Soares foi um artista híbrido, de talentos diversos e um exibicionista assumido. Quando criança, o humorista de 84 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira, em São Paulo, já chamava a atenção, com suas imitações e ousadias. Pendurava-se na cobertura do anexo do Copacabana Palace, onde morava, ameaçando saltar na piscina, só para rir com a reacção dos turistas ao sol.