Menor apresenta queixa por abusos sexuais no festival MEO Sudoeste

Uma jovem de 17 anos apresentou queixa por alegados abusos sexuais que terão ocorrido na noite de terça-feira no parque de campismo do MEO Sudoeste, festival a decorrer na Zambujeira do Mar, Odemira. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pela Guarda Nacional Republicana (GNR) esta quinta-feira.

O suspeito dos alegados abusos sexuais foi identificado e a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ), que se deslocou ao local.

O PÚBLICO tentou entrar em contacto com a organização do evento, mas, até ao momento, ainda não foi possível obter um esclarecimento sobre este incidente.

A 24.ª edição do Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, em Odemira, no distrito de Beja, começou na quarta-feira e decorre até dia 6 de Agosto. O parque de campismo, onde terá ocorrido o alegado crime, abriu a 31 de Julho.

A edição deste ano representa o regresso deste festival, adiado por duas vezes devido à pandemia de covid-19.